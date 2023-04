Kasjerzy w Wielki Piątek pracują do północy. Najgorzej jest w sklepach franczyzowych

Czas długich weekendów raz moment bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia przynosi zwykle falę skarg od pracowników handlu, którzy pracują nad miarę oraz muszą mierzyć się z nieuprzejmymi klientami, którzy popędzają ich i mają pretensje o to, że praca w sklepie przebiega wolniej niż Ci, by chcieli. Od początku kwietnia pracownicy handlu napisali do Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom ponad 50 skarg. Główny problem to nadmiar pracy na czas świąt oraz braki kadrowe.

Pracownicy handlu w Wielki Piątek pracują do północy

Duża ilość skarg od pracowników handlu nie jest dla stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom zaskakująca, bo zawsze w czasie świąt i długich weekendów jest ich wiele. W tym roku jednak widzimy zwiększoną ilość wiadomości od pracowników, którzy w pracy spędzą cały Wielki Piątek, a na dodatek oczekuje się od nich także pracy w sobotę. Wiele jest wiadomości również od pracowników sieci franczyzowych, którzy spędzą w pracy często całą Wielkanoc.

- Jedna ze skarg dotyczy pracy w Wielki Piątek do północy i konieczności pracy w sobotę od 6 rano. Pani napisała, że chyba rozłoży sobie karimatę przy linii kas i nie będzie wracać do domu, bo po co – mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Nie ma skarg na pensje

- Pracownicy dyskontów w piątek zostaną w pracy do północy, a czasem nawet do pierwszej w nocy. Część z nich wróci do pracy także w sobotę, gdy większość sklepów jest czynna do 14 lub 15 – mówi Marczulewska. – Niektórzy mówią, że w sobotę pracują do 14:00, a w pracy muszą być znowu w nocy z poniedziałku na wtorek, bo sklep trzeba przygotować do handlu. Pracownicy skarzą się na brak możliwości brania urlopu na święta, braki kadrowe i próby „łatania” dyżurów w sklepie stałą ekipą ludzi, którzy są przemęczeni i zmęczeni. Osoby w skargach piszą, że mają dość pracy w handlu i mają ochotę z niego odejść – mówi Marczulewska. – Co ważne, żadna ze skarg nie dotyczyła kwestii finansowych. Sklepy płacą bez zarzutu – dodaje prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Sklepy franczyzowe będą pracować w święta, tak jak zawsze. Nie zawsze z wolą pracowników

- Wiele osób będzie pracować w niedzielę czy w poniedziałek wielkanocny. Sieci franczyzowe pod tym kątem nie mają litości dla pracowników – dodaje Marczulewska.

Tradycyjnie poza skargami na godziny pracy, do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafiają także informacje od pracowników sklepów obrażonych przez klientów.

- Skarg na klientów jest od zawsze sporo. To nie jest fala, ale pojawiają się pojedyncze zgłoszenia nawet kilka razy w tygodniu. Klienci mają pretensje do kasjerów o wysokie ceny, o niedostępność produktów, o długie kolejki do kas, o to, że muszą czekać aż ktoś podejdzie do kasy samoobsługowej, kiedy system pokazał błąd. Zachowanie klientów generuje jeszcze większą presję i stres. Na święta więc apelujemy także do nich, by traktowali pracowników handlu z należnym szacunkiem – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.