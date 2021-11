Pracownicy JYSK bohaterami podcastu #Wyspani

Nowa edycja podcastu wystartowała 25 listopada br., dedykowanym odcinkiem o duńskim hygge. Gościem specjalnym odcinka otwierającego jest Czesław Mozil, muzyk, aktor i osobowość telewizyjna. Czesław ponad dwadzieścia lat spędził w Danii, opowiada o tym czym dla niego jest hygge oraz jak Duńczycy podchodzą do tematu szczęścia i komfortu.

Pracownicy JYSK są szkoleni w ramach Akademii Snu i każdego dnia doradzają klientom jak dbać o dobry sen. Dlatego to właśnie oni zostali zaproszeni do rozmów w kolejnych ośmiu odcinkach. Podpowiedzą jak zaplanować świadome działania zakupowe w odniesieniu do urządzania sypialni, z korzyścią dla naszego odpoczynku i regeneracji.

W kilku odcinkach pracowników sieci będą wspierać przedstawiciele polskich firm, m.in. Piórex, czy Recticel, dostawcy takich produktów jak: kołdry i poduszki z puchu i pierza, czy materace.

Odcinki będą publikowane w czwartki, w formie audio na YouTube oraz na platformach streamingowych, m.in. Spotify, Apple Podcasts, czy Google Podcasty.

- Poprzez drugi sezon chcemy pokazać jak fantastycznych ekspertów w dziedzinie wyposażenia sypialni oraz ogólnej higieny snu mamy w naszych sklepach. Akademia Snu to unikatowy, wewnętrzny program szkoleniowy dla wszystkich sprzedawców JYSK Polska. Mamy nadzieję, że nie tylko dostarczymy ekspercką wiedzę o asortymencie, który zapewni naszym klientom odpowiednie rozwiązania w zakresie snu i regeneracji, ale też będą oni częściej konsultować się i pytać o porady ekspertów w naszych sklepach – mówi Sylwia Filimon, dyrektor ds. komunikacji JYSK Polska, prowadząca podcast.