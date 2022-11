Duża sieć handlowa wspomaga pracowników. Z względu na inflacje bony już w listopadzie

Kaufland przeznaczy kilkanaście milionów złotych na bony przedpłacone dla swoich pracowników.

7,5 miliona złotych na dodatkowe bony w Kaufland. Powód? Inflacja

- Jako pracodawca nieustannie dbamy o zadowolenie naszych pracowników. Chcąc zapewnić im atrakcyjne warunki zatrudnienia, regularnie analizujemy zarówno opinie personelu, jak i aktualną sytuację ekonomiczną. W związku z postępującą inflacją postanowiliśmy przeznaczyć 7,5 miliona złotych na dodatkowe bony, które pracownicy otrzymają na początku listopada w podziękowaniu za ich pracę i zaangażowanie. Razem z bonami, które nasz personel otrzymuje tradycyjnie przez Bożym Narodzeniem, przeznaczyliśmy na ten cel w sumie 15 milionów złotych – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Karty przedpłacone dla pracowników sieci Kaufland

W wyniku dodatkowej inicjatywy sieci pracownicy otrzymają w listopadzie i w grudniu karty przedpłacone w łącznej wysokości od 960 zł do 1000 zł w zależności od dochodów netto przypadającego na jednego członka rodziny. W okresie przedświątecznym pracownikom zostaną także przekazane upominki.

Jakie pozapłacowe benefity otrzymują pracownicy Kauflandu?

Bony bożonarodzeniowe oraz wielkanocne to nie jedyne benefity, z których mogą czerpać pracownicy Kaufland. W odpowiedzi na potrzeby personelu sieć zapewnia również m.in. bezpłatny dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach, zniżki na studia, pakiety odpornościowe, a dla pracowników, którzy zostali rodzicami – wyprawkę dla niemowląt. Pracownicy mają również dostęp do internetowej platformy kafeteria MyBenefit, która pozwala na samodzielny wybór świadczeń. Lista dostępnych usług obejmuje m.in. e-kartę MultiSport, vouchery oraz zniżki do realizacji w wybranych sklepach, bilety do kina, wejściówki na najważniejsze wydarzenia kulturalne czy sportowe, a także wyjazdy wakacyjne.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 237 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.

Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów.