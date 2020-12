Pracownicy Kauflandu mogą skorzystać z pomocy psychologa

Kaufland po raz kolejny uruchomił specjalną linię wsparcia, pod którą pracownicy bezpłatnie mogą skorzystać z pomocy psychologa.

Obecna sytuacja nie jest łatwa dla nikogo. Konieczność reorganizacji życia codziennego, utrudniony dostęp do rozrywki czy ograniczenie kontaktów towarzyskich mogą wpłynąć na zdrowie każdego. Dla poprawienia komfortu w tym czasie każdy pracownik sieci Kaufland może zadzwonić pod wyznaczony numer i bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne. Jest to w pełni anonimowa linia, dostępna dla całego personelu od poniedziałku do soboty.

- Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem. A obecna sytuacja może być niepokojąca dla każdego – niezależnie od wieku czy zajmowanego stanowiska. Chcąc dodatkowo zadbać o nasz zespół, ponownie uruchomiliśmy telefoniczną pomoc psychologiczną, z której może skorzystać każdy pracownik Kauflandu – komentuje Małgorzata Ławnik z Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Firma Kaufland pierwszy raz zapewniła wsparcie psychologiczne w trakcie wiosennego lockdownu. Ze względu na kolejną falę epidemii sieć po raz kolejny zdecydowała się na wprowadzenie takiego rozwiązania.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 225 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.

Asortyment sieci Kaufland liczy w zależności od marketu od 15 000 do 21 000 produktów.