Pracownicy na L4 pod lupą pracodawców. Coraz więcej kontroli

Jak wynika z danych Conperio, największej polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych, w całym ubiegłym roku zgłoszono aż o 55% więcej pojedynczych kontroli „L4” niż w 2021 r.

Niepokojące dane o „L4”

Łączna liczba dni absencji w styczniu i lutym wynosi ponad 50 mln. Porównując styczeń i luty 2023 r. z analogicznym okresem 2022 r., to liczba dni absencji wzrosła o 8 %, a liczba wystawionych zaświadczeń lekarskich o 16 %. Całość stanowi wyraźne wzrosty.

- To bardzo niepokojące dane. O ile e-recepty i e-skierowania działają prawidłowo i nie ma do nich większych zastrzeżeń, to nie ulega wątpliwości, że na wzrost liczby pobieranych „L4” wpływ mają ogólnodostępne teleporady. Dziś prowadzą do ogromnych nadużyć, które należy wyeliminować. Analizując nasze statystki widzimy ewidentnie, którzy lekarze cieszą się ponadprzeciętną popularnością. ZUS na pewno też dysponuje tymi danymi. Być może rozwiązaniem jest udzielanie pacjentom poprzez teleporadę wskazania "1" - chory musi leżeć - dla ich bezpieczeństwa, bo przecież nie są oni realnie badani. Natomiast wskazanie "2" z uzasadnieniem wynikającym z możliwości chodzenia, dopiero po zapoznaniu się i sklasyfikowaniu przez lekarza choroby – mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio, polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych.

Nowy trend wśród pracodawców

Już poprzedni rok był rekordowy pod względem liczby pobieranych przez Polaków „L4”. W 2022 r. w Polsce wystawiono 27 mln zwolnień lekarskich na łącznie 288,8 mln dni. Z danych firmy doradczej Conperio wynika, że blisko 30% kontrolowanych rocznie „L4” wykorzystywanych jest przez pracowników w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Każde jedno zwolnienie chorobowe stanowi wymierne straty dla przedsiębiorców. Ich rekordowe wzrosty spowodowały jednocześnie wyraźny przyrost liczby pojedynczych kontroli pracowników. Według danych Conperio, w ubiegłym roku było to aż o 55 % więcej, niż jeszcze rok wcześniej.

- Przywrócenie naturalnego poziomu absencji w przedsiębiorstwie błyskawicznie potrafi przełożyć się na bieżącą kondycję finansową firmy. Dostrzegamy coraz większe zainteresowanie pojedynczymi kontrolami zwolnień chorobowych. Chodzi zarówno o weryfikację, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień, jak i sprawdzenie czy wystawione zaświadczenia lekarskie były zasadne. Trend ten będzie w kolejnych miesiącach przybierał na sile, ponieważ pracodawcy pozostawieni są z problemem sami sobie, a liczba kontroli przeprowadzanych przez ZUS jest wysoce niewystarczająca – komentuje Mikołaj Zając.

Obecnie, jednorazowe zlecenie kontroli pracownika przebywającego na „L4” przedsiębiorcy mogą zamówić w zaledwie kilka minut, poprzez stronę internetową. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego kraju, w ciągu 1-3 dni roboczych od przyjęcia zlecenia.