Pracownicy po 50. roku życia:  lojalni, dobrzy specjaliści

Zespół Pracuj.pl zbadał dwa zjawiska związane z grupą pracowników powyżej 50. roku życia: jej wizerunek w oczach współpracowników oraz kluczowe kwestie, których szuka ona w życiu zawodowym. Jak się okazuje, 54% badanych Polaków uważa specjalistów 50+ za najbardziej lojalnych pracowników, a blisko 6 na 10 - że dbałość o tę grupę jest cechą dobrego pracodawcy.

Ponadto, najstarsze pokolenie ceni w pracy dobrą atmosferę i stabilizację, a w obliczu zmian woli się przekwalifikować niż zmienić pracę.

6 na 10 respondentów Pracuj.pl przed pandemią koronawirusa uważało, że pracodawcy powinni bardziej dbać o pracowników po 50. roku życia, niż robią to obecnie. Opinia ta obrazuje świadomość panującą wśród większości badanych Polaków, dotyczącą trudnej sytuacji osób zbliżających się do wieku emerytalnego na rynku pracy. Wybuch pandemii koronawirusa mógł być czynnikiem dodatkowo pogłębiającym wyzwania zawodowe pracowników 50+. A jednocześnie ponad połowa respondentów uważa, że zatrudnianie pracowników ze starszych pokoleń dobrze świadczy o firmie jako pracodawcy.



Jakie są największe zalety pracowników 50+? Badani Polacy najczęściej wskazywali na wysoki poziom wykonywanej pracy (58%), a także gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami (57%). Często wskazywaną cechą była także duża lojalność osób w starszym wieku wobec obecnych pracodawców (54%). Warto zwrócić szczególną uwagę na ten ostatni aspekt.



Jak zauważa dr Paula Pustułka, socjolog z Uniwersytetu SWPS, pracownicy 50+ to w wielu wypadkach osoby pragnące zawodowej stabilizacji i bezpieczeństwa, unikające zmian pracy nawet kosztem lepszych zarobków czy awansów. - Znajdując się w momencie tak zwanej późnej dorosłości oraz wkraczania w fazę starości, respondenci z grupy tzw. baby boomers zdają się już być „w blokach startowych” sprintu do emerytury. To właśnie oni najczęściej pragną zawodowej stabilizacji i bezpieczeństwa, a także unikają zmian pracy nawet kosztem lepszych zarobków czy awansów. Na tym etapie życia respondenci starają się minimalizować stres zawodowy przez dbałość o dobrą atmosferę i relacje - komentuje Paula Pustułka.



Cechy te, w obliczu coraz większej mobilności zawodowej osób młodych, urastają w ostatnich latach do ważnego atutu, niedostatecznie jednak docenianego przez pracodawców. Według badań Pracuj.pl pokolenie baby boomers (56+) jako jedyne przedkładało dobrą atmosferę w firmie (ważne dla 72%) nad wysokie wynagrodzenie (65%). Baby boomersi zdecydowanie częściej od generacji Z (18-24 lat) uważali stabilność zatrudnienia za jeden z kluczowych aspektów życia zawodowego (56%). Pod tym względem niejako wyprzedzali rynkowy trend poszukiwania w pracy silnych fundamentów i bezpieczeństwa, który w związku z turbulencjami na rynku pracy można było zaobserwować wśród ogółu pracowników po wybuchu pandemii koronawirusa.



Współczesny rynek pracy coraz szybciej się zmienia. Zazwyczaj twierdzimy, że to młodzi pracownicy są bardziej świadomi tej ewolucji. Badania Pracuj.pl tylko częściowo potwierdzają tę tezę. Dlaczego? To właśnie baby boomers najczęściej uznają, że technologie będą mieć kluczowy wpływ na kariery i awanse pracowników w najbliższej przyszłości – uważa tak 56% badanych z tej grupy. To także oni najczęściej spodziewają się, że rozwój technologii doprowadzi do sytuacji, w której w przyszłości w wielu dziedzinach zastąpi ona pracę człowieka. Sądzi tak aż 69% baby boomers badanych przez Pracuj.pl.



Według danych GUS w I kwartale 2020 roku aktywnych zawodowo było 60% Polaków w wieku 50-64 lat. Stopa bezrobocia w tej grupie w pierwszych trzech miesiącach roku wynosiła zaledwie 2,5%, co stanowiło jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Jak pandemia rozwijająca się w II i III kwartale roku może wpłynąć na te liczby? Jak zauważa Aleksandra Skwarska, ekspertka Grupy Pracuj, z deklaracji rekruterów badanych przez Pracuj.pl po wybuchu pandemii wynika, że obecna pozycja osób 50+ na rynku pracy jest często zależna od specjalizacji.