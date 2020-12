Pracownicy sieci Lidl z bonami o wartości do 700 zł

Włodzimierz Wlaźlak, fot. materiały pracowe

Lidl Polska przekazał pracownikom bony świąteczne w kwocie do 700 zł.

Aby docenić zaangażowanie zespołu, w tym roku Lidl Polska oraz Kaufland postanowili zwiększyć wartość bonów świątecznych, w związku z czym w ręce ponad 39.000 pracowników trafiły bony w kwocie do 700 zł. Decyzja obu sieci ma związek z trwającą pandemią i jest wyrazem wdzięczności za pracę w tym trudnym czasie. To nie pierwszy raz, kiedy Kaufland i Lidl nagradzają pracowników dodatkową premią. W marcu tego roku pracownicy sklepów oraz centrów logistycznych otrzymali dodatek do wynagrodzenia za frekwencję w pracy. Łączna wartość świątecznych bonów wyniosła w tym roku ponad 23 mln zł.

W Lidl Polska każdy pracownik wie, jak będą się kształtowały jego zarobki wraz ze stażem pracy oraz osiągnięciami. Lidl już od marca 2020 r. podwyższył wynagrodzenia pracowników sklepów, których pensja wynosi od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto, a po dwóch latach pracy od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia. Na same podwyżki dla pracowników sklepów i magazynów firma przewidziała w roku obrotowym 2020 ponad 66 mln zł.

- Jako prezes Lidl Polska w tym roku jestem szczególnie dumny z mojego zespołu – ponad 23.000 pracowników na terenie całej Polski. Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy każdego pracownika cały czas realizowaliśmy oraz dalej realizujemy naszą misję dostarczania żywności i najpotrzebniejszych artykułów wszystkim Polakom. Aktualny czas jest pełen wyzwań, jednak nasza kultura organizacyjna opierająca się na zaufaniu i wzajemnym szacunku skutkuje stabilną działalnością oraz gwarantuje ciągłość procesów. Lidl Polska oferuje wysokie wynagrodzenia oraz bogaty pakiet świadczeń dodatkowych – w tym dodatkowe benefity z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim naszym klientom oraz pracownikom – zdrowia oraz spokoju na najbliższy czas – podkreśla Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska.