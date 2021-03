Pracownicy sieci Lidl ze świątecznymi bonami w wysokości do 300 zł

fot. materiały prasowe Lidl

Z okazji Wielkanocy, oraz aby nagrodzić zaangażowanie pracowników w trakcie wymagającego okresu, Lidl Polska przekazał pracownikom bony świąteczne w kwocie do 300 zł. Łączny koszt premii wielkanocnych dla wszystkich pracowników to ponad 7 mln zł.

- Obecny czas jest niezwykle wymagający dla pracowników handlu. Dzięki ich zaangażowaniu sklepy Lidl Polska mogą być nieprzerwanie otwarte dla odwiedzających i spełniać swoją podstawową misję, którą jest dostarczanie żywności społeczeństwu. Aby docenić zaangażowanie zespołu w pracę w warunkach pandemii, Lidl Polska przekazał pracownikom wielkanocne bony świąteczne w kwocie do 300 zł. Premię otrzymał każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, bez względu na zajmowane stanowisko. Łączny koszt premii wielkanocnych dla wszystkich pracowników sieci to ponad 7 mln złotych. To nie pierwszy raz, kiedy Lidl nagradza pracowników dodatkową premią. Przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia sieć Lidl Polska przekazała swoim pracownikom bony świąteczne o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych - komunikuje sieć.

- Zespół Lidl Polska tworzy blisko 24 000 pracowników, doceniam pracę każdego z nich. To dzięki codziennemu zaangażowaniu naszego zespołu możemy zapewnić klientom dostęp do produktów spożywczych. Doceniając pracę w tym pełnym wyzwań okresie, zdecydowaliśmy się przekazać wielkanocne bony świąteczne. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim pracownikom oraz klientom dużo zdrowia oraz spokoju – podkreśla Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska.