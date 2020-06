Pracownicy Tesco: Na razie sklepy funkcjonują bez zmian, na przejęcie 18 miesięcy

Przejęcie jeszcze nie nastąpiło, fot. shutterstock

Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska, Elżbieta Jakubowska, mówi w rozmowie z Bankier.pl, że na razie wszystko funkcjonuje po staremu. – Na razie jest bez zmian, te sklepy nadal funkcjonują jako Tesco, ponieważ przejęcie jeszcze nie nastąpiło. Według informacji, jakie przekazał nam pracodawca, dają sobie 18 miesięcy na przejęcie i dostosowanie do sklepów Netto – mówi przewodnicząca związku.

Jak dotąd pracodawca nie zaprosił związków zawodowych do rozmów na temat przejęcia i nie podał informacji, co stanie się z 19 lokalizacjami, które nie zostały objętych sprzedażą.

18 czerwca Tesco poinformowało o sprzedaży swojego biznesu w Polsce firmie Salling Group A/S. Transakcja na razie podlega zatwierdzeniu przez organy monopolowe i obejmuje 301 sklepów, centra dystrybucji i główną siedzibę.

