Pracownicy uciekają z Biedronki przez handlowe niedziele?

– To coś niepojętego dla nas, że niemal codziennie otrzymujemy informacje o otwarciu kolejnych placówek pocztowych w ramach marketów, podczas gdy Poczta Polska bardzo rzadko jest otwarta w niedziele. Cały czas lista sklepów nieobjętych zakazem handlu się rozszerza. Przypuszczamy, że niedługo chyba każda Biedronka będzie otwarta w niedziele – wyjaśnia Piotr Adamczak.



– Sklepy są coraz dłużej otwarte, do 22:00, do 23:00, do 23:30. Dodatkowo otrzymaliśmy otwarte niedziele. Kierownicy sklepów rozkładają ręce, bo nie mają pełnych obsad w ostatni dzień tygodnia. Co chwilę do związku spływają informację o kolejnych osobach, które wypowiadają umowy z powodu zbyt dużej ilości pracy – mówi w rozmowie z PulsHr.pl, Piotr Adamczak, szef Solidarności w Jeronimo Martins Polska.

Biedronki i placówki pocztowe

Biedronka od lipca zaczęła przekształcanie swoich sklepów w placówki pocztowe. Usługi pocztowe zaproponowano zarówno w większych miastach Polski, jak i w miejscowościach związanych z ośrodkami wypoczynkowymi.

Związkowcy z „Solidarności” podali, że pracodawca nie skonsultował z działaczami takiej decyzji. W piśmie skierowanym do zarządu Jeronimo Martins Polska napisano, że informację na temat takich działań zarząd związku zdobył od pracowników lub z prasy. „Po raz kolejny Pracodawca nie skonsultował istotnej kwestii związanej z funkcjonowaniem sklepów ze związkami zawodowymi, co ponownie świadczy o tym, że pojęcie „dialogu” z załogą jest pojęciem pustym w Jeronimo Martins Polska”.

