Pracownik Kauflandu zwolniony. Związkowcy mówią, że za udział w manifestacji

Wojciech Zawadzki jest pracownikiem marketu przy Sieradzkiej we Wrocławiu i członkiem Międzyzakładowej Organizacji WZZ „Jedność Pracownicza", która działa przy Kauflandzie. Uczestniczył w manifestacji pod siedzibą Kauflandu, którą zarząd sieci uważa za nielegalną. Choć jak mówią związkowcy zarejestrowali oni zgromadzenie i otrzymali zgodę na jej przeprowadzenie. Manifestacja z 6 grudnia związana była z postulatami związkowców by wzrost wynagrodzeń wyniósł 800 zł. Żądają też poprawy warunków pracy w marketach i w centrach dystrybucyjnych Kaufland.

Związek Zawodowy w Kauflandzie zawiadomił Państwową Inspekcję Pracy i domaga się przywrócenia Wojciecha Zawadzkiego do pracy. W tym tygodniu zapowiada złożenie pozwu do sądu pracy.

W ubiegłym miesiącu Międzyzakładowa Organizacja WZZ "Jedność Pracownicza" złożyła zawiadomienie do wrocławskiej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Gunnara Gunthera, prezesa Kaufland Polska, z powodu uniemożliwiania działalności związkowej.

