Pracownik Lidla w Wielkiej Brytanii dostanie min. 47 zł za godzinę

fot. shutterstock

Lidl ogłosił, że stawka godzinowa dla pracowników początkujących wzrośnie z 9,30 GBP (ok. 47 zł) do 9,50 GBP poza Londynem i z 10,75 GBP ( ok. 54 zł) do 10,85 GBP w regionie M25 (aglomeracja miejska, której granice wyznacza autostrada M25).

Z podwyżki skorzysta ponad 20 000 pracowników, co stanowi 80% siły roboczej Lidla w Wielkiej Brytanii. Pracownicy będą otrzymywać co najmniej 78 pensów więcej niż obecna krajowa płaca minimalna.

Oznaczałoby to inwestycję w personel w wysokości 8 milionów GBP.

To szósty rok z rzędu, w którym dyskontowa sieć sklepów spożywczych podwyższyła stawki godzinowe. Sieć chce mieć w Wielkiej Brytanii 1000 sklepów do końca 2023 roku.

- Zwiększamy dochody naszych kolegów, którzy są podstawą naszej działalności - powiedział Christian Härtnagel, prezes Lidla w Wielkiej Brytanii.

- Chcemy docenić ich ciężką pracy i poświęcenie. Służyli naszym klientom w niezwykle trudnych czasach, a my zawsze będziemy ich wspierać - dodał.

Lidl zapowiedział, że nowe płace zaczną obowiązywać od nowego roku finansowego czyli od marca 2021 r.

Przypomnijmy, w Polsce w sklepach Lidl nowy pracownik zaczyna pracę z kwotą od 3100 do 3850 zł brutto.