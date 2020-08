Pracownik Tesco nielegalnie pozyskał firmowe dane. Sprawa trafiła do prokuratury

W Tesco trwa wewnętrzne śledztwo, fot. Shutterstock

Z wiadomości do których dotarł portal dlahandlu.pl wynika, że w maju 2020 roku w Tesco prowadzone było wewnętrzne śledztwo, którego celem było wyjaśnienie, jakie informacje zostały nielegalnie pozyskane przez jednego z pracowników sieci. W sprawie chodzi o dane dotyczące dostawców sieci, cen zakupu i sprzedaży określonych kategorii produktów w Tesco na czterech rynkach: w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Sprawa została zgłoszona do Prokuratury Kraków-Podgórze.

Janusz Hnatko, rzecznik prasowy prokuratury w Krakowie potwierdził, że do Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze wpłynęło zawiadomienie pełnomocnika Tesco Polska w sprawie przejęcia danych przez jednego z pracowników na szkodę Tesco Polska. Zgłoszenie zostało zarejestrowane, celem ustalenia właściwości miejscowej. Czynności sprawdzające pozostają w toku.

W odpowiedzi na pytanie skierowane do Tesco Polska uzyskaliśmy następujący komentarz: "W każdym przypadku, w którym istnieje prawdopodobieństwo działania pracownika na szkodę spółki, składane jest zawiadomienie do odpowiednich organów. Sprawdzają one, czy doszło do naruszenia prawa. Ze względu na dobro prowadzonych spraw, nie komentujemy ich szczegółów. Aktualnie toczące się postępowania nie mają żadnego związku ze sprzedażą aktywów Tesco Polska do Salling Group - czytamy w oświadczeniu biura prasowego.

Przeczytaj także: KE odsyła sprawę przejęcia sieci Tesco w Polsce do UOKiK

Obecnie Tesco Polska jest w trakcie sprzedaży biznesu. Nabywcą 301 sklepów brytyjskiej firmy w Polsce jest duńska grupa Salling Group A/S, prowadząca sieć sklepów Netto. Władze polskie zwróciły się do Komisji o przekazanie tej sprawy do UOKiK wskazując, że transakcja może wpłynąć na konkurencję na lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej codziennych towarów konsumpcyjnych w kraju.

Jak poinformowało w czerwcu Tesco, łączna wartość aktywów objętych transakcją wynosi 900 mln złotych (równowartość 181 mln funtów), przy czym łączne wpływy netto mają wynieść około 819 mln złotych (równowartość 165 mln funtów).

Przeczytaj także: Tesco stworzy w Wielkiej Brytanii 16 000 nowych miejsc pracy

W roku finansowym 2019/2020 Tesco Polska wygenerowało sprzedaż, z wyłączeniem VAT oraz stacji benzynowych, w wysokości 1,368 mld funtów i zanotowało stratę operacyjną, nie uwzględniając specjalnych pozycji, w wysokości 24 mln funtów. W roku finansowym 2019/2020 sprzedane 301 sklepów w Polsce wygenerowało sprzedaż, wyłączając VAT i stacje benzynowe, w wysokości 947 mln funtów i zanotowało stratę przed opodatkowaniem w wysokości 107 mln funtów, uwzględniając pozycje specjalne (głównie koszty restrukturyzacji i utratę wartości).