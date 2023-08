Pracują dla Eurocashu i Aldi. Teraz otwierają e-sklep z usługami PR

Uruchomiony właśnie sklep z usługami, takimi jak wsparcie marki w zakresie social mediów, produkcji foto & video czy badania zaangażowania, pozwala na wybór ściśle określonego serwisu. Wszystko bez potrzeby podpisywania długoletniego kontraktu.

Agencja Grow, która od ponad dekady specjalizuje się w działaniach związanych z employer brandingiem, public relations czy social mediami, postanowiła spełnić oczekiwania swoich klientów poszukujących personalizacji i pełnej kontroli nad działaniami związanymi z EB, PR, social mediami, kampaniami digitalowymi czy organizacją eventów. I tak właśnie powstał sklep (nie tylko pierwszy w Polsce, ale prawdopodobnie w całej Europie), który wskazuje na konkretne parametry usługi oraz jej wartość i rezultaty dla zamawiającego (organizacji).

Jedyną różnicą w nowo powstałym sklepie względem innych rozwiązań e-commerce jest fakt, iż skorzystanie z przycisku „Zamawiam” jest niezobowiązujące i nie spowoduje automatycznie wystawienia faktury czy pobrania środków finansowych z konta. Nasz panel zakupowy nie prosi o podanie numerów konta, kart kredytowych oraz nie przekierowuje do platform płatniczych, a jedynie przekazuje nam dane do doprecyzowania oferty. Dzięki temu gwarantujemy naszym klientom przestrzeń na uszczegółowienie jej ostatecznego zakresu. Co ważne, gwarantujemy zamawiającemu instant reakcję z naszej strony (maksymalnie 48h po złożeniu zamówienia), by jak najlepiej zadbać o doświadczenia klienta - mówi Łukasz Jarota, dyrektor zarządzający w Agencji Grow.