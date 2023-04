Pracują, kiedy chcą i zarabiają więcej niż na etacie. Firmy szukają pracowników dorywczych

– Obserwowane i analizowane uelastycznienie zatrudnienia to sytuacja korzystna zarówno dla pracodawców jak i pracowników dorywczych. 88 proc. firm deklaruje, że zleci w 2023 roku pracę dorywczą. W grupie pracodawców bez tego typu doświadczeń, co drugi deklaruje, że wypróbuje taki model zatrudnienia w tym roku. Dziś praca natychmiastowa nie dotyczy tylko sezonowych potrzeb zwiększania załogi w produkcji czy rolnictwie. Stanowi doskonałą szansę dla pracodawcy, by stworzyć elastyczny grafik pracy, oszczędzić na rekrutacji i formalnościach, a dla pracownika otwiera drogę do wielu branż i korzystnych stawek – podkreśla Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Według raportu Tikrow, zdecydowana większość pracowników, którzy wykonywali w 2022 roku pracę dorywczą deklaruje, że zamierza kontynuować taką formę̨ wykonywania pracy w bieżącym roku (90%). Wśród ankietowanych, którzy nie pracowali dorywczo w ubiegłym roku, aż 81% spróbuje tej formy zatrudnienia w tym roku. Poniżej TOP5 przewag, jakie ma praca dorywcza nad etatem w jego tradycyjnym rozumieniu.

#1 Z appką po dobie, nie po miesiącu

Szybka wypłata wynagrodzenia to jedna z kluczowych zalet pracy dorywczej, na jaką wskazuje aż 87 proc. ankietowanych. Tikrow oferuje natychmiastowe wypłaty wszystkim użytkownikom swojej aplikacji z dniówkami. Pieniądze trafiają „na konto” w ciągu 24h od zakończenia pracy – to jedyna agencja w Polsce, w której można zarobić z dnia na dzień. Pracownicy cenią sobie błyskawiczne płatności za zlecenia, ponieważ wykonują pracę dorywczą z ważnych dla siebie powodów. Dla 48 proc. z nich szybko otrzymane środki pozwalają na zasilenie domowego budżetu przeznaczanego na podstawowe potrzeby czy opłacenie rachunków. Wypłata realizowana w dniówkach pomaga w utrzymaniu płynności finansowej i skutecznie buduje wiarygodność pracodawcy w oczach pracownika.

#2 Wolny poniedziałek, nie sobota

85 proc. ankietowanych w badaniu „Trendy rynku pracy dorywczej 2023” ocenia pracę dorywczą jako atrakcyjną dzięki możliwości samodzielnego ustalania własnego grafiku pracy i dostosowania go do innych zobowiązań. Jest to szczególnie korzystne dla ludzi młodych, łączących zatrudnienie z nauką czy realizacją pasji. Samodzielnie ustalany grafik pozwala pracownikowi na zatrudnienie się w różnych miejscach w dowolne dni tygodnia i o różnych porach dnia. Nie musimy się tu ograniczać do pracy od poniedziałku do piątku, a na przykład zająć sobie pracą weekend, kiedy można więcej zarobić, a poniedziałek czy wtorek uczynić dniem przeznaczonym na odpoczynek.

#3 W dwa tygodnie, nie w miesiąc

Praca dorywcza realizowana w modelu „na dniówki” pozwala osiągać wynagrodzenie ok. 40 proc. wyższe niż wartość netto płacy minimalnej, wynika z kalkulacji ekspertów Tikrow. Minimalna pensja „na rękę” w przypadku studentów to dziś 3490 zł, co przy wykonywaniu pracy na pełny etat daje stawkę godzinową 21,81 zł „na rękę”. Realizacja dorywczych zleceń np. na stanowisku magazyniera pozwala dorobić studentom nawet 34 zł za godzinę pracy, czyli 36 proc. więcej niż w wypadku pracy „na etat”. W połączeniu z elastycznością wyboru miejsca i czasu pracy natychmiastowe zlecenia stają się wartościowym uzupełnieniem dla tradycyjnego modelu zatrudnienia.

#4 Dziś sklep odzieżowy, jutro magazyn

Szansa na poznanie wielu branż to motywator dla 6 z 10 osób, które próbują swoich sił u wielu pracodawców w krótkim czasie. Dzięki takiemu rozwiązaniu jak appka ze zleceniami Tikrow, dziś można sprawdzić się w roli opiekuna klienta w sklepie odzieżowym, a jutro poznać tajniki pracy w magazynie wysyłkowego sklepu z książkami czy elektroniką. Szczególnie młode osoby wchodzące na rynek pracy doceniają fakt, że praca natychmiastowa, zlecana za pomocą nowatorskiej aplikacji, pomaga lepiej poznać rynek pracy, przetestować wielu pracodawców i zdecydować, z którym sektorem warto wiązać swoją karierę w przyszłości.

#5 Trzy kliknięcia, nie trzy etapy

Nie do przecenienia w przypadku pracy dorywczej jest błyskawiczny model podjęcia pracy. Dziś możemy znaleźć ofertę, a jutro już pracować. Bez czasochłonnej rekrutacji, rozmów kwalifikacyjnych, testów. Tikrow umożliwia swoim użytkownikom za pomocą kilku kliknięć na ekranie smartfona wybrać swoje nowe miejsce pracy. To zdecydowanie szybsze i wygodniejsze niż wysyłanie CV i wieloetapowe procesy rekrutacyjne na stanowiska, które tak drobiazgowej rekrutacji zwyczajnie nie potrzebują.