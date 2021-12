Prąd droższy o 20 proc., gaz nawet o 40 proc.

Według ustaleń dziennikarza Radia Zet, URE zgodził się na znaczące podwyżki cen energii elektrycznej. Po negocjacjach z firmami wspólnie ustalono, że za energię elektryczną odbiorca indywidualny od nowego roku zapłaci więcej o około 20 proc.

Polacy powinni przygotować się także na podwyżki cen gazu, które - w ujęciu procentowym - będą jeszcze wyższe od wzrostu cen za energię. Zdecydowanych zmian w kwestii taryf wpływających na ceny dla odbiorców indywidualnych domagała się spółka PGNiG Obrót Detaliczny, a URE ostatecznie przystał na 40-procentowy wzrost rachunków dla odbiorców gazu wykorzystywanego do ogrzewania domów - podaje Radio Zet.



Jeżeli chodzi natomiast o odbiorców gazu wykorzystujących paliwo wyłącznie do kuchenek, to tutaj wzrost cen będzie mniejszy - ceny dla takich gospodarstw wzrosną o około 10 proc.