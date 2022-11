Prawie 18 proc. - to inflacja w październiku. Cukier podrożał o 107 proc. rdr, mąka o 48 proc.

W październiku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do września 2021 r. o 21,9% (wskaźnik cen 121,9), a w stosunku do września 2022 r. wzrosły o 2,7% (wskaźnik cen 102,7).

Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka zwrócił uwagę w komentarzu do danych GUS, że październikowy wyższy odczyt inflacji był zgodny z oczekiwaniami rynku.

Zaskakuje wzrost cen żywności

"Bardzo negatywnie, wbrew naszym oczekiwaniom, zaskakuje wzrost cen żywności. W stosunku do września żywność podrożała o 2,7 proc. Jest to prawdopodobnie pochodna wzrostu cen różnych innych komponentów, które towarzyszą produkcji żywności - nawozów, energii, paliw. W ciągu roku żywność podrożała o blisko 22 proc. Biorąc pod uwagę, że to główne produkty w koszyku statystycznego Polaka, faktyczna inflacja może ocierać się spokojnie o 35-40 proc. w skali roku" - wskazał Zielonka.

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan dodał, że na październikowy odczyt inflacyjny miały też wpływ ceny paliw. "W ciągu roku może nie robi takiego wrażenia (wzrost 19,5 proc.), ale też mieliśmy już wysoką bazę z 2021 r., kiedy to ceny benzyny ocierały się o 6 zł za litr. Za to w ciągu miesiąca ceny na stacjach benzynowych podskoczyły o 4,1 proc., co też Polacy widzą i odczuwają każdego dnia" - zwrócił uwagę.

Jak rosły ceny we wrześniu rok do roku?

Jeszcze we wrześniu cukier podrożał o (106,8 proc.), tłuszcze roślinne o (48,7 proc.), mąka (47,7 proc.) mięso drobiowe i wołowe (kolejno 40,4 proc. i 32,1 proc.) oraz mleko i pieczywo (odpowiednio 30,6 proc. i 30,5 proc.). Ponad dwudziestoprocentowe wzrosty cen były na serach i twarogach (26,1 proc.), mięsie wieprzowym (23,5 proc.) oraz ryżu (26,3 proc.). Najmniejsze podwyżki dotyczyły owoców i warzyw, których ceny według GUS poszły w górę o 8,8 proc. Ale i tu są różnice. Mamy rekordzistów w postaci pomidorów, za które trzeba było we wrześniu zapłacić o 34 proc. więcej. Za to za sałatę płaciliśmy tylko 2,2 proc. więcej, a cena bananów wzrosła o 0,4 proc. Z kolei spadki cen dotyczyły jabłek, za które mogliśmy zapłacić o 6,6 proc. mniej. Cebula była tańsza o 6,2 proc., a podium zamykają ziemniaki z obniżką na poziomie 5,2 proc.