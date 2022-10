Prawie 7,4 mld zł przychodów LPP w I półroczu

Przychody LPP w II kwartale 2022/23

W II kwartale roku obrotowego 2022/23 LPP miało 246,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 459 mln zł zysku przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 395,3 mln zł.

Przychody grupy w tym okresie wyniosły 4,34 mld zł, a rynek oczekiwał sprzedaży na poziomie 3,97 mld zł.

Przychody LPP w I półroczu 2022/23

W całym I półroczu 2022/23 grupa miała 564,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej, 514,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej, 512,4 mln zł EBIT i 7,37 mld zł przychodów.

Pod koniec września akcjonariusze LPP wyrazili zgodę na emisję obligacji o wartości do 500 mln zł i euroobligacji do kwoty 500 mln euro. Emisje miałyby nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

LPP: Kiedy emisja obligacji i euroobligacji

Grupa LPP zakłada, że termin emisji obligacji zależeć będzie od sprzyjających warunków rynkowych i będzie to najwcześniej w II kwartale 2023/24. Cele emisji to: finansowanie rozwoju sklepów oraz kapitału obrotowego, wydłużenie horyzontu finansowania – większy udział finansowania długoterminowego, dodatkowa forma finansowania obok kredytów bankowych, zwiększenie naturalnego hedgingu – większy udział zadłużenia w euro, podobnie jak rosnąca sprzedaż w tej walucie, kapitalizacja na działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.