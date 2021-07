Prawie 7 mld euro przychodów Biedronki w I półroczu

Sprzedaż LFL Biedronki wzrosła o 7,7 proc. w pierwszej połowie roku, fot. Shutterstock

Przychody sieci Biedronka wzrosły w I półroczu w krajowej walucie o 9,8 proc. rdr, do 6,98 mld euro, a w II kwartale wzrosły o 10,4 proc. do 3,6 mld euro. Sprzedaż LFL wzrosła o 7,7 proc. w pierwszej połowie roku i wzrosła o 8,8 proc. w II kwartale.

Cała grupa Jeronimo Martins miała w drugim kwartale 2021 roku 129 mln euro zysku netto jednostki dominującej wobec 69 mln euro zysku rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym okresie o 11,2 proc. do ok. 5,1 mld euro (z ok. 4,6 mld euro rok temu). EBITDA wyniosła 393 mln euro, co oznacza wzrost o 20,7 proc. rdr.

W całym I półroczu 2021 roku EBITDA grupy wzrosła o 12,6 proc. rdr do 715 mln euro przy przychodach na poziomie 9,9 mld euro (wzrost o 6,3 proc. rdr). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 186 mln euro (wzrost o 78,9 proc. rdr).

EBITDA Biedronki wyniosła w I półroczu 624 mln euro wobec 589 mln euro przed rokiem. Marża EBITDA spadła do 8,9 proc. z 9 proc. rok wcześniej.

CAPEX Grupy Jeronimo Martins wyniósł w pierwszej połowie 2021 roku 200 mln euro wobec 142 mln euro rok wcześniej, z czego nakłady w Biedronce sięgnęły 120 mln euro.

Jeronimo Martins podtrzymało prognozy dotyczące 2021 roku, zaprezentowane podczas przedstawienia wyników za ubiegły rok. Firma zakładała wówczas, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 700 mln euro, z czego 60 proc. dotyczyć będzie sieci Biedronka.

Jak podawano w marcu br., plan zakłada otwarcie ok. 100 nowych sklepów Biedronka netto (ok. 50 proc. w mniejszym formacie) i modernizację 250-300 placówek. Biedronka otworzyła 53 sklepy w I półroczu (39 netto) i zmodernizowała 153 placówki.

Na koniec I półrocza br. Biedronka ma 3154 sklepów wobec 3031 placówek w analogicznym okresie ub.r.