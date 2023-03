Prawo do napawy, Konsumenci zyskują nowe uprawnienia

Oprócz praw gwarancyjnych, które już obowiązują, konsumenci powinni mieć nowe „prawo do naprawy”. W tym celu konsumenci powinni mieć różne możliwości. Komisja opublikowała następujące punkty dotyczące tego celu.

Prawo konsumentów do naprawy w stosunku do producentów

Jeżeli zgodnie z prawem UE produkty są technicznie możliwe do naprawy, takie jak pralki lub telewizory, konsumenci powinni mieć prawo do naprawy urządzenia w stosunku do producenta.

Ponadto producenci muszą informować konsumentów o tym, które produkty muszą naprawić.

Jednolity formularz informacji o naprawie

Konsumenci powinni mieć możliwość zażądania europejskiego formularza informacyjnego dotyczącego naprawy od dowolnego warsztatu. Ma to na celu zapewnienie przejrzystości w zakresie warunków i cen napraw, tak aby łatwiej było porównywać różne oferty.

Europejski standard jakości usług naprawczych

Należy stworzyć europejską normę usług naprawczych, aby konsumenci mogli zidentyfikować osoby zajmujące się naprawami, które dążą do wyższej jakości. Ten standard jest otwarty dla wszystkich operacji w UE, które chcą przestrzegać minimalnych standardów jakości UE. Dotyczą one na przykład żywotności lub dostępności produktów zamiennych.

Wniosek Komisji musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Jak dotąd parlament był w dużej mierze pozytywnie nastawiony do propozycji, o czym donosił m.in. Der Spiegel . Eurodeputowany CDU, Markus Ferber, wyjaśnił na przykład: „Jeśli chcemy dojść do modelu gospodarczego oszczędzającego zasoby, sensowne jest skupienie się bardziej na naprawach zamiast na kupowaniu nowych. Zapobiega to niepotrzebnym e-odpadom i oszczędza zużycie krytycznych surowców”.

Poseł SPD René Repasi również opowiedział się za stworzeniem zachęt do dłuższego korzystania z produktów cyfrowych, na przykład poprzez oferowanie przez producentów smartfonów dłuższych aktualizacji oprogramowania.