PRCH: czerwiec najlepszym miesiącem w centrach handlowych od początku roku

W czerwcu br. galerie handlowe odwiedziło o 5 proc. więcej osób niż w maju; to najlepszy wynik od początku roku; w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. odwiedzalność była o 19 proc. niższa i o 12 proc. wyższa niż w czerwcu 2020 r. - poinformowała PAP Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).

Dane Polskiej Rady Centrów Handlowych wskazują na szybki powrót klientów do stacjonarnych zakupów.

"Według wskaźnika PRCH Daily Footfall Index monitorującego liczbę odwiedzin w centrach handlowych od początku pandemii, wyraźnie wzrasta ruch klientów w badanych nieruchomościach - czerwcowe dane są o 5 proc. wyższe niż dane zaraportowane w maju, a więc zaraz po uwolnieniu handlu spod lockdownu. Czerwcowy wynik to najlepszy rezultat w 2021 roku" - przekazała w poniedziałkowej informacji prasowej PRCH.

Według PRCH, "dobre wyniki są konsekwencją uruchomienia pełnej oferty handlowo-usługowej, która była znacząco ograniczona prawie do końca maja, w związku z panującymi obostrzeniami". Wzmożony ruch w galeriach wynika także z przygotowań do wakacyjnych urlopów.

Stowarzyszenie zauważa jednocześnie, że odwiedzalność centrów handlowych nie powróciła do poziomów sprzed pandemii. "W czerwcu była o 19 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu 2019 roku oraz o 12 proc. wyższa niż w czerwcu ubiegłego roku" - przekazano.

Z analizy PRCH wynika, że coraz częściej na zakupy udajemy się w pojedynkę, a nie jak przed pandemią z grupą znajomych czy rodziną; przychodzimy do galerii po konkretne produkty i nabywamy ich więcej, co w rezultacie skutkuje wyższymi obrotami najemców centrów handlowych.

Najlepszym dniem dla handlowców okazała się sobota 12 czerwca - wtedy w ciągu jednej doby każdą galerię odwiedziło średnio ponad 16 tys. klientów czyli 13 proc. więcej niż w analogicznym dniu 2019 roku. Najniższe odwiedzalność odnotowywana jest w niedziele, z uwagi na obowiązujący zakaz handlu.

Według stowarzyszenia, dobrym krokiem ku odbudowie wyniszczonej przez lockdowny branży byłoby powrócenie do handlu 7 dni w tygodniu. Jak tłumaczy PRCH, pozwoliłoby to na "stopniowe odrabianie strat najemców oraz rozłożenie ruchu w galeriach, co pomogłoby zachować odpowiednie odległości między klientami, a tym samym jeszcze bardziej zwiększyłoby poziom bezpieczeństwa w galeriach".

PRCH przypomniała, że w ubiegłym tygodniu stowarzyszenie wystosowało do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka apel o wyłączenie spod obowiązujących limitów osób zaszczepionych przeciw Covid-19 w sklepach funkcjonujących samodzielnie oraz zlokalizowanych w galeriach.