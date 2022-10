PRCH: Usługi bardzo popularne w centrach handlowych. Apteki z historycznymi wynikami

W podziale na kategorie istotne dla branży obroty rosły odpowiednio: usługi o 53,6%, gastronomia o 35,7%, wyposażenie domu z RTV i AGD o 23,2%, a odzież o 8,2%.

W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 22,6%. Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 8,7%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 11,7%, a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 7,6%.

Odwiedzalność centrów handlowych w sierpniu 2022 r., mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była o 3,1% niższa niż w sierpniu 2019r.

- W lipcu obroty centrów handlowych, piąty miesiąc z rzędu, były wyższe niż przed pandemią. Ze wskaźnika Turnover Index wynika, że obroty branży wzrosły o blisko 16% w porównaniu do lipca 2019 r. Z kolei odwiedzalność w sierpniu była o 3% niższa niż w analogicznym miesiącu 2019 r. - informuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

57% sieci handlowych zamierza w tym roku powiększyć liczbę swoich sklepów stacjonarnych



- Dobre wyniki obrotowe potwierdzają także najemcy. W ubiegłym tygodniu jedna z sieci aptek, która 90% swoich placówek ma w centrach handlowych, poinformowała o historycznie rekordowych wynikach sprzedaży w 2022 r. Pozytywne są też najnowsze badania CBRE mówiące, że 57% sieci handlowych zamierza w tym roku powiększyć liczbę swoich sklepów stacjonarnych. Liczymy, że wysokie obroty utrzymają się w nadchodzących miesiącach, które są kluczowe dla handlu. Jesteśmy jednak świadomi niesprzyjających czynników zewnętrznych, takich jak spowolnienie gospodarcze, wciąż rosnąca inflacja i dynamicznie podnoszące się koszty energii. Niewątpliwie będą one wpływać na postawy konsumentów, na co może wskazywać, odnotowany w sierpniu spadek liczby odwiedzających - dodaje Krzysztof Poznański.

Usługi z największym wpływem na obroty w centrach handlowych

Największy wpływ na czerwcowe obroty w centrach handlowych miały usługi, zakupy spożywcze oraz gastronomia. Za bardzo dynamiczny, ponad 100%, wzrost w segmencie usług odpowiadają głównie biura podróży, duże wzrosty notują też kantory. To efekt tzw. odłożonej konsumpcji. Polacy po 2 latach bardzo energicznie nadrabiają pandemiczne ograniczenia w podróżowaniu. Zwiększone zakupy spożywcze to trend, który utrzymuje się już 4 miesiąc. Z kolei stabilny wzrost obrotów w gastronomii, o ponad 30%, który utrzymuje się od 3 miesięcy pokazuje, że klienci spragnieni kontaktów z innymi wrócili do przyzwyczajeń sprzed pandemii i spędzania wolnego czasu w galeriach. Potwierdza to tezę, że aspekt społeczny centrów handlowych znów jest ważny dla klientów. W branży odzieżowej działającej w centrach handlowych obroty w czerwcu wzrosły o 0,7%.