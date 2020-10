PRCH: W minioną sobotę odwiedzalność centrów handlowych była niższa o 35 proc.

Wskaźnik odwiedzalności PRCH Daily Footfall Index w tygodniu 19-25 października w dni handlowe wyniósł średnio 70 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. To o 10 punktów procentowych mniej niż w tygodniu poprzednim (12-18 października) - informuje PRCH.

Na skutek rosnącej liczby zakażonych COVID-19 i wprowadzania kolejnych obostrzeń Polacy ograniczają wizyty w centrach handlowych.

- Uwagę zwraca sobotni wynik odwiedzalności. Tego dnia weszły w życie kolejne obostrzenia, a liczba klientów spadła o 35 proc. w stosunku do rezultatu z ubiegłego roku. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się największe obiekty handlowe, w których zatrudnionych jest najwięcej osób. Od początku pandemii osiągają one niższe wyniki odwiedzalności niż małe i średnie nieruchomości komercyjne w porównaniu z rezultatami z ubiegłego roku. W badanym tygodniu zanotowały footfall niższy o 7-9 p.p. od mniejszych obiektów - informuje PRCH.

Najtrudniejsza sytuacja jest w regionie wschodnim. Tam odwiedzalność w ubiegłym tygodniu była prawie o połowę niższa niż przed rokiem.

– PRCH stoi na stanowisku, iż wprowadzanie dodatkowych ograniczeń dla handlu jest nieuzasadnione. Klienci przychodzą obecnie do galerii po to, żeby zaspokoić najważniejsze potrzeby zakupowe, w centrach nie ma tłumów, obowiązują godziny dla seniorów oraz ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą przebywać w sklepie. Dodatkowo branża jest przygotowana do bezpiecznej obsługi klientów. Przygotowaliśmy się do realizacji naszych zadań uwzględniając zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, dzięki stosowaniu najwyższych standardów sanitarnych (np. nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących, czy regularna i częsta dezynfekcja miejsc dotykanych przez ludzi) oraz szerokim działaniom informacyjno-edukacyjnym kierowanym do klientów. Centra handlowe ze względu na fakt, że dysponują ogromnymi powierzchniami pozwalającymi na sprawną obsługę klientów, zapewniają możliwość bezpiecznych zakupów oraz działania z obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie kolejnych ograniczeń może zagrozić przyszłości wielu podmiotów z sektora handlowego – komentuje Radosław Knap, dyrektor generalny PRCH.

Dane PRCH pochodzą z obiektów, których powierzchnia (4,14 mln mkw. GLA) stanowi 33% rynku centrów handlowych w Polsce. Zbierane są poprzez systemy zliczania klientów bazujących na kamerach w większości 3D zlokalizowanych nad każdym wejściem do obiektu handlowego oraz w wybranych dodatkowych miejscach.