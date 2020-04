Premia za realizację celów w Biedronce: 2300 zł brutto

fot. Pedro Soares dos Santos

46 tysięcy pracowników sieci Biedronka otrzyma specjalną nagrodę roczną im. Elisio Alexandre Soares dos Santos w wysokości 2300 zł brutto. Firma informuje, że nagradza pracowników za udział w realizacji celów w 2019 roku. Tegoroczna nagroda zostanie wypłacona przed kwietniowymi wynagrodzeniami i jest wyższa o 200 złotych od poprzedniej, będąc​ jednocześnie najwyższą w historii Biedronki.

To 10 rok z rzędu, gdy ta nagroda jest wypłacana. Pedro Soares dos Santos,​ prezes i CEO Grupy Jeronimo Martins podziękował pracownikom Biedronki w specjalnym liście:

Ten głęboki kryzys uświadomił wszystkim to, co w naszej Grupie wiedzieliśmy zawsze: Wasza praca, dzięki której umożliwiamy milionom rodzin zakupienie żywności i produktów niezbędnych do życia, ma kluczowe znaczenie.

Przeczytaj także: Mobilne kasy pojawiły się w Biedronkach



Nagroda specjalna jest przeznaczona dla osób zatrudnionych w JMP na stanowiskach niemenedżerskich, na podstawie umowy o pracę najpóźniej od 1.04.2019, i trafi w ogromnej większości ​do pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych. Warunkiem jej otrzymania jest dobra ocena pracy za 2019 na poziomie co najmniej „zgodnie z oczekiwaniami", brak długotrwałej absencji (tj. powyżej 180 dni łącznie w 2019 roku) i brak nieusprawiedliwionej nieobecności. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają jej proporcjonalną kwotę adekwatną do wymiaru etatu. Wysokość nagrody w porównaniu do zeszłego roku wzrosła o 200 zł brutto, czyli o blisko 10 proc.

W marcu Biedronka dwukrotnie przyznała pracownikom dodatkowe nagrody za dwa marcowe tygodnie (odpowiednio 9-14 marca oraz 16-21 marca). Łączna wartość obu tych nagród wyniosła 550 zł brutto dla każdego pracującego w obu tych tygodniach. Dodatkowo sieć wypłaciła pracownikom premię uznaniową związaną z wynikami sklepu niezależnie od stopnia realizacji celów sprzedażowych.

Biedronka w 2019 r. zwiększyła zatrudnienie o ok. 3,5 tys. osób. Aktualnie w Jeronimo Martins Polska na umowę o pracę zatrudnionych jest ponad 70 tys. osób.