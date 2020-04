Premier: od 20 kwietnia więcej osób w sklepach. III etap to otwieranie galerii handlowych

fot. KPRM

Od 20 kwietnia przystępujemy do stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń; po pierwsze otwarcie lasów i parków. Nowe zasady będą też obowiązywały w sklepach jeśli chodzi o ilość osób. Minister zdrowia odpowiadając na pytanie redakcji dlahandlu.pl na temat przywrócenia pełnego działania sklepów w galeriach handlowych powiedział: Nie wrócimy do czasów sprzed epidemii dopóki nie będziemy mieli szczepionki.

W sklepach do 100 mkw. - mogą przebywać 4 osoby na stanowisko kasowe, w sklepach powyżej 100 mkw. - 1 osoba może przebywać na powierzchni 15 mkw. - ogłosił Mateusz Morawiecki.

- Pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia, w szczególności mierzeniu temperatury - dodał. Zaznaczył przy tym, że zostają utrzymane obostrzenia dotyczące stosowania środków dezynfekujących.

W przyszłym tygodniu premier ma wskazać kolejną datę, kiedy będziemy przechodzili do drugiego etapu, czyli m.in. otwarcia sklepów budowlanych w weekendy. W III etapie przywrócona zostanie gastronomia stacjonarna, otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. W IV etapie otwarte zostaną teatry i kina.

- Będziemy w kolejnych etapach otwierać rzemiosło, następnie handel, a na końcu usługi. Na samym końcu usługi typu salony tatuażu, piercingu czy rehabilitacji - tam, gdzie jest bardzo bliski kontakt człowieka z człowiekiem i ta możliwość transmisji jest bardzo wysoka - powiedział Morawiecki.

Szef rządu podkreślił też, że informacje o łagodzeniu przepisów będą przedstawiane w odpowiednich interwałach czasowych. "Może co tydzień, ale może co dwa" - podkreślił. Zastrzegł, że to zależy od kryteriów dotyczących stanu epidemii.

- Powrót do pełnej normalności będzie wtedy, gdy zniknie epidemia - dodał minister zdrowia.

Jako podstawy nowej normalności wskazano: 2 metry odstępu w przestrzeni publicznej, zakrywanie nosa i ust, zasady sanitarne w miejscach gromadzenia się ludzi, kwarantanna i izolacja, zdalna praca i edukacja.

Minister zdrowia odpowiadając na pytanie redakcji dlahandlu.pl o pełny powrót galerii handlowych do działania powiedział: Możliwość korzystania ze sklepów, z galerii będziemy sukcesywnie zwiększali, ale w reżimie sanitarnym ilości osób na przestrzeń handlową, w reżimie sanitarnym zasłaniania twarzy, dystansowania się, dezynfekcji powierzchni. Powrót do pełnej normalności będzie wtedy, kiedy zniknie epidemia - stwierdził minister zdrowia.

Minister zdrowia zapytany kiedy zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek, powiedział, że "jak będzie szczepionka na koronawirusa".