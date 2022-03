Premiumizacja rosnącym trendem na rynku karm dla zwierząt

Rosnąca liczba czworonogów naturalnie przyniosła wzrost popytu na produkty żywieniowe dla zwierząt. W Polsce spadła tendencja samodzielnego przygotowywania posiłków dla zwierząt, wzrosła natomiast sprzedaż karmy funkcjonalnej, natychmiast gotowej do użycia. W społeczeństwie nasilił się efekt tzw. humanizacji zwierząt, czyli traktowania psów i kotów jak członków własnej rodziny. Natomiast, w kontekście karmy przyspieszyło zjawisko premiumizacji, czyli wyboru lepszych jakościowo żywności dla swoich zwierząt. Istotnym kryterium stały się zawartość składników i wartości odżywczych, nawet kosztem wyższej ceny.

Premiumizacja rosnącym trendem

– Zauważalnym objawem zmian na rynku karm dla psów i kotów stała się tendencja do śledzenia i analizy składów karm, co natychmiast spowodowało zmianę strategii sprzedaży poprzez uwypuklanie na opakowaniu konkretnych substancji odżywczych. A mówiąc wprost, zmiana mentalności opiekunów wymusiła wśród producentów karmy zaniechanie walki cenowej na rzecz droższej, ale ulepszonej receptury – mówi Marcin Maciąg, CEO Pets Diag.



Światowy rynek karmy dla zwierząt domowych rośnie z roku na rok. W 2019 r. całkowita sprzedaż osiągnęła wartość prawie 94 mld dolarów i szacuje się, że w 2025 r. osiągnie wartość 113,08 mld dolarów. Rynek napędzany jest głównie przez rosnące wydatki na opiekę nad zwierzętami na całym świecie oraz rosnącą liczbę nowych zwierząt. Właściciele zwierząt z roku na roku wydają także coraz większe środki na opiekę zdrowotną swoich podopiecznych.

Rynek karm rósł pomimo pandemii

Pomimo pandemii, która obniżyła wzrost PKB w Europie Wschodniej, rynek karm dla zwierząt domowych wzrósł osiągając w 2020 r. sprzedaż na poziomie 2 mln ton i wartości 6,3 mld euro, co oznacza wzrost o 5 proc. i 3 proc. w ujęciu r/r. W Polsce wyniki okazały się jeszcze lepsze. Wzrost wolumenu sprzedaży wyniósł 6 proc., a wartości 4 proc. r/r, co w przełożeniu daje 387 tys. ton i 914 mln euro. Co więcej, zdaniem Stowarzyszenia Polkarma wzrost rynku karmy w Polsce jest jeszcze wyższy, gdyż wynosi ok. 7 proc. i powinien się utrzymywać przez kolejne kilka lat.



Obserwatorzy rynku przewidują więc kontynuację trendu wzrostowego całego rynku, z dynamicznym rozwojem segmentu premium. Polski rynek karmy jest relatywnie młody, a popularność gotowych karm dla zwierząt w dalszym stopniu znacząco odbiega od poziomów obserwowanych w całej Europie. W naszym kraju jedynie 30 proc. psów i kotów otrzymuje gotową karmę, podczas gdy w Belgii czy Niemczech proporcja ta oscyluje w okolicach 90 proc. Znacznie lepiej jest również w krajach Europy Środkowej, gdzie odsetek zwierząt karmionych gotowymi produktami balansuje w granicach 50 proc.