Prezentowe hity 2021 według OLX: Harry Potter, gramofony i kasety Liroya!

Harry Potter, Wiedźmin, a może książki Kinga? Stawiamy na literaturę!

Co jest na książkowej liście must have? Wśród najpopularniejszych pozycji wyszukiwanych w serwisie OLX znajdują się powieści o Harrym Potterze oraz cykl książek z sagi o Wiedźminie. Przekrój jest jednak naprawdę spory – z jednej strony popularna jest powieść „Diuna”, a z drugiej tuż obok niej „Dziewczyny z Dubaju”. Na czele rankingu znajdują się pozycje znanego Stephena Kinga.

Jak pokazują statystyki, w ostatnim, przedświątecznym okresie wśród literatury dziecięcej w serwisie OLX widać większe zainteresowanie. Najpopularniejszą frazą stały po prostu „książki dla dzieci”.

TOP 10 najpopularniejszych pozycji książkowych dla dzieci w OLX

· seria „Pucio”

· seria „Kicia kocia”

· „Święty Mikołaj. I ty możesz mu pomóc”

· „Dzieci z Bullerbyn”

· „Mikołajek”

· seria „Akademia mądrego dziecka”

· seria „Mały chłopiec”

· seria książek o Neli, małej reporterce

· „Kubuś Puchatek”

· „Sposób na elfa”

Muzyka ponad wszystko

Dane OLX pokazują, że coraz popularniejsze jest sprezentowanie płyty winylowej znanego wykonawcy, które najwyraźniej wracają do łask i przeżywają swój renesans. Winyle mają swój niebywały urok, są nierzadko fantastycznie wydane i dlatego liczba kolekcjonerów rośnie. Wśród popularnych artystów i zespołów, których winyle są najczęściej poszukiwane przez użytkowników OLX, znajdują się m.in. Kazik Staszewski, Depeche Mode, Queen, Pink Floyd.

Część z nas poszukuje także gramofonów. Z kolei kasety audio nieodłącznie kojarzą się z latami 90. i między innymi rozwojem hip-hopu – nie dziwi więc wysokie miejsce na liście poszukiwań kaset Liroya.