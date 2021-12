Prezenty second hand? Wielu Europejczyków nie ma nic przeciwko temu

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że kupowanie używanych przedmiotów jest przyjazne dla portfela.

Niedawne badanie zlecone przez Vinted w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Holandii wykazało, że ponad połowa (56%) respondentów w tym sezonie świątecznym zamierza kupić w prezencie i chciałaby być obdarowana zarówno nowymi rzeczami, jak i tymi z drugiej ręki.

Najczęściej kupowane prezenty z drugiej ręki

Według ankietowanych badania Vinted, książki są najchętniej kupowanymi prezentami z drugiej ręki, na kolejnych miejscach uplasowały się zabawki, odzież, elementy dekoracyjne wnętrz oraz biżuteria.

TOP 5 najpopularniejszych prezentów z drugiej ręki do kupienia

1. Książki

2. Zabawki

3. Ubrania

4. Dekoracje wnętrz

5. Biżuteria

TOP 5 najpopularniejszych prezentów z drugiej ręki do otrzymania

1. Książki

2. Dekoracje wnętrz

3. Ubrania

4. Biżuteria

5. Zabawki

Ekologiczne opakowanie

W okresie świątecznym w brytyjskich gospodarstwach domowych zużywa się do 300 000 ton tektury? Wystarczyłoby to na owinięcie Big Bena prawie 260 000 razy – wynika z badań przeprowadzonych przez WRAP. Vinted zachęca, by sięgnąć po klasyczny papier do pakowania prezentów i szukać alternatywnych pomysłów na nietuzinkowe opakowanie, z którego będzie można ponownie skorzystać lub poddać je recyklingowi. Może to być gazeta, kolorowy magazyn, lniany sznurek – wszystko to idealnie nada się do nietuzinkowego opakowania. Więcej niż papier to: resztki tkaniny, ściereczki kuchenne i jedwabne szale mogą być używane jako alternatywa dla tradycyjnego papieru.

Ankieta została przeprowadzona przez Censuswide dla Vinted w październiku 2021 r. wśród 4000 respondentów w Niemczech, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii.