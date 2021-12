Prezenty w czasach koronawirusa. Co i gdzie kupujemy?

Mastercard sprawdził, jak w tym roku polscy konsumenci podchodzą do wybierania prezentów świątecznych dla swoich bliskich. Co kupują i gdzie, na co zwracają uwagę? Czy i jak pandemia wpłynęła na nasze zakupowe zachowania i decyzje? Na te pytania odpowiada badanie opinii przeprowadzone przez Minds & Roses na zlecenie Mastercard.