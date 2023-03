Prezes Action: Widzimy wzrost popytu na dyskonty. Tak jest we wszystkich krajach

W minionym roku sprzedaż netto wzrosła o 30% do 8,9 mld euro, EBITDA operacyjna wyniosła 1,2 mld euro.

Liczba sklepów sieci wzrosła do 2 263 lokalizacji (wzrost o 280 sklepów) w 10 krajach.

W 2022 roku Action rozpoczął działalność w Hiszpanii (a także w marcu 2023 rozpoczął działalność na 11 rynku europejskim, otwierając pierwszy sklep na Słowacji).

W 2022 roku marka skupiała się na zwiększaniu jakości produktów i zrównoważonym rozwoju dzięki realizacji programu zrównoważonego rozwoju Action.

W 2022 roku Action utworzył 8 211 nowych miejsc pracy.







Action: Wynik rośnie dzięki istniejącym i nowym sklepom

Dzięki rozwojowi istniejących sklepów i otwarciu nowych, sprzedaż Action w 2022 roku wyniosła 8,9 mld euro (wzrost o 30% rok do roku). Wynikająca z tego EBITDA operacyjna wzrosła do 1,2 mld euro. W 2022 roku Action otworzyło 280 nowych sklepów, a także rozpoczęło działania na rynku w Hiszpanii, zamykając miniony rok obecnością w 10 krajach europejskich. Liczba sklepów, które prowadzi Action, wzrosła do ponad 2 000 placówek. Na koniec 2022 r. w dziesięciu krajach działało łącznie 2 263 sklepów Action. W marcu 2023 roku Action rozpoczął działalność na jedenastym rynku europejskim, otwierając swój pierwszy sklep na Słowacji.

Zniesienie ograniczeń związanych z COVID-19 poprawia wyniki Action

Odnotowany wzrost sprzedaży jest wynikiem m.in. otwarcia nowych sklepów, większej częstotliwości wizyt klientów i wzrostu wydawanej kwoty za zakupy per wizyta. Częściowy wpływ na wzrost sprzedaży odegrało zniesienie wielu ograniczeń związanych z COVID-19.

Prezes Action, Hajir Hajji, wyjaśnia: "Widzimy wzrost popytu na sklepy dyskontowe. Nasza formuła oparta na asortymencie 6.000 artykułów podzielonych na 14 kategorii produktowych, którą cechuje duża różnorodność, a także najniższe ceny, jest popularna we wszystkich krajach, w których działamy. Nasi klienci odwiedzają Action, aby zakupić zarówno produkty codziennego użytku - środki czystości, artykuły higieny osobistej - jak i np. odzież czy artykuły do majsterkowania. W ubiegłym roku szczególną popularnością cieszyły się produkty sezonowe, takie jak: koce i świece, na które dodatkowo wzrosło zapotrzebowanie m.in. w związku ze podwyższeniem cen energii.”

Action stawia na jakość produktów i zrównoważony rozwój

Action koncentruje się na tym, aby produkty były jakościowe i zrównoważone. Dlatego też realizuje własny program zrównoważonego rozwoju Action Sustainability Program. CEO Hajir Hajii wyjaśnia: „Jesteśmy pewni, że można zaoferować klientom produkty, które mają najniższą cenę i mogą być produkowane w zrównoważony sposób. W 2022 roku zmniejszyliśmy własne emisje CO2 (zakres-1 i -2) o 40%. W miarę postępów stawiamy sobie coraz bardziej ambitne cele. Na przykład termin, w którym 100% naszego drewna i bawełny powinno być pozyskiwane w sposób zrównoważony, został przyspieszony do 2023 r. dla bawełny i 2024 r. dla drewna."

W kontekście zrównoważonego rozwoju produktów Action ustanowiło programy cyrkularności dla wszystkich swoich kategorii, aby jeszcze bardziej poprawić skład, użytkowanie i żywotność produktów.

W 2022 roku marka odnotowała również postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy. Już ponad 1900 sklepów Action nie posiada przyłącza gazowego, a 95% posiada energooszczędne oświetlenie LED. Pozostałe sklepy zrezygnują całkowicie z użytkowania gazu do końca 2024 roku. W ubiegłym roku zaoszczędzono również średnio 10% w energii na metr kwadratowy powierzchni handlowej.

Action zatrudnia ponad 80 000 osób reprezentujących 136 narodowości

Marka inwestuje w ludzi. To właśnie oni tworzą pozytywne doświadczenia zakupowe dla klientów. Action zatrudnia ponad 80 000 osób reprezentujących 136 narodowości. W 2022 roku Action utworzyło aż 8 211 nowych miejsc pracy, przeszkoliło 61 343 osób, a 2 667 współpracowników otrzymało awans wewnętrzny.

Hajir Hajji podsumowuje: "W tym roku Action świętuje swoje trzydziestolecie. Jestem dumna ze wszystkich pracowników, którzy doprowadzili nas do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Dzięki pracy, szkoleniom i awansom wewnętrznym, aktywnie zwiększamy możliwości naszych zespołów, dając im szansę na rozwój. Tak działaliśmy w ubiegłym roku i tak będziemy działać w kolejnych latach, aby skutecznie rozwijać Action.”