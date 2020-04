Prezes Allegro: Chcemy, żeby klienci wybierali nas, bo jesteśmy najlepsi, a nie jedyni dostępni

Strategia Allegro pozostaje niezmienna. Inwestujemy, zatrudniamy, zwiększamy liczbę dostępnych ofert i współpracujących z nami sprzedawców, ale czekamy na moment, gdy konkurencja stacjonarna wróci na rynek. Chcemy bowiem, żeby klienci wybierali nasze usługi bo jesteśmy najlepsi, a nie dlatego, że stanowimy jedyny wybór - mówi Francois Nuyts, prezes Allegro.

Jak koronawirus i gospodarcza kwarantanna wpłynęły na działalność Allegro?

Przeszliśmy jak wszyscy na tryb pracy zdalnej, ale w odróżnieniu od wielu firm jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania klientów naszymi usługami - zakupami w kanale online. Dla wszystkich kategorii produktowych wzrost wynosi ok. 20 proc. Ponadstandardowy wzrost notują produkty spożywcze czy urządzenia elektroniczne potrzebne do pracy zdalnej lub zapewnienia rozrywki dzieciom.

W czasie lutowej konferencji prasowej, która miała miejsce w innej rzeczywistości, deklarował Pan rozszerzenie oferty produktowej i znaczne inwestycje w rozwój Allegro? Czy te plany są aktualne?

Nasza strategia pozostaje w mocy. Zadeklarowane inwestycje na poziomie 1 mld zł nadal są aktualne. Zatrudniamy kolejne osoby do naszego zespołu. Jesteśmy w trakcie ponad 200 procesów rekrutacyjnych. Prowadzimy je online. Pracujemy także nad zadeklarowanym zwiększeniem liczby sprzedawców współpracujących z Allegro i liczbą dostępnych ofert dla naszych klientów oraz poprawą doświadczenia zakupowego. Nie zmienił się zatem ani poziom inwestycji, ani nasze założenia jedynie przeszliśmy z pracy stacjonarnej na zdalną. W tej sytuacji niektóre projekty będą trwać nieco dłużej niż planowaliśmy. Priorytetem jest teraz wsparcie dla naszych sprzedawców i konsumentów, by proces zakupowy był na najwyższym poziomie: jak najbardziej wygodny, a jednocześnie jak najbardziej bezpieczny.

Jak rok 2020 zmieni sytuację rynkową w branży?

Ruch klientów przekierowuje się z kanałów offline do online. To oznacza, że e-sprzedawcy i firmy logistyczne muszą odpowiedzieć na to zwiększone zapotrzebowanie i dostarczyć konsumentowi bezpiecznie świetny produkt. To wymaga dużych nakładów pracy, które toczą się na zapleczu e-commerce. Mam nadzieję, że koniec roku będziemy witać pracując normalnie, a saldo strat jeśli chodzi o miejsca pracy w gospodarce czy dochodach firm będzie jak najniższe.