Prezes Carrefoura: Trwa tsunami dekonsumpcji

Tsunami dekonsumpcji

Francuzi doświadczają „tsunami dekonsumpcji” – ostrzega Bompard we franceinfo. - Kiedy to, co najważniejsze, nie jest już dostępne, kiedy ludzie odmawiają sobie niezbędnych produktów, musimy działać szybko - powiedział.

Szef Carrefoura zwrócił się do francuskiego ministra gospodarki Bruno Le Maire ws. moratorium na stosowanie ustawy Descrozaille, która od marca 2024 r. ogranicza promocje, w szczególności produktów higienicznych.

Nowe prawo ograniczy promocje

- Dziś mogę sprzedać detergent z promocją 50% lub 60%, ale po zastosowaniu prawa Descrozaille będę musiał ograniczyć się do 34% - argumentuje dyrektor francuskiej sieci, cytowany przez serwis retaildetail.eu.

Zdaniem Bomparda, na tej ustawie skorzystają tylko trzy międzynarodowe korporacje, a mianowicie Procter & Gamble, Henkel i Unilever, które będą mogły zwiększyć swoje marże, podczas gdy jeden lub dwóch na 10 Francuzów będzie musiał odmówić sobie produktów do pielęgnacji i higieny.

Konsumenci odwracają się od dużych marek

- Francuzi zrozumieli, że producenci i marki nie są po ich stronie – stwierdził Bompard, odnosząc się do raportów, które jego zdaniem wykazały, że w kontekście inflacji korporacje międzynarodowe nie tylko chroniły swoje marże, ale w rzeczywistości je zwiększyły.

Według Bomparda konsumenci coraz częściej odwracają się od dużych marek. Twierdzi, że tego lata w Carrefour klienci wyjmowali z wózków sklepowych średnio siedem produktów marek krajowych i zastępowali je pięcioma produktami marek własnych. Dyrektor Carrefoura z oburzeniem zareagował na krytykę ze strony francuskiej federacji branży spożywczej Ania, że ​​sprzedawcy detaliczni nie zastosowali jeszcze wszystkich strukturalnych obniżek cen. Jego zdaniem, w ultrakonkurencyjnym środowisku sprzedawcy detaliczni wdrażają obniżki cen tak szybko, jak to możliwe.