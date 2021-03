Prezes Cinkciarz.pl wystawia na aukcji pierwszego tweeta

fot. materiały prasowe

Prezes Conotoxia Holding, do którego należą marki Cinkciarz.pl i Conotoxia, wystawia na licytację swój pierwszy wpis na Twitterze. Marcin Pióro sprzedaje go w formie niewymiennego tokena (NFT) na platformie Valuables.

Jack Dorsey, współzałożyciel Twittera, wystawił na aukcji swojego pierwszego tweeta. Obecnie jego cena to aż 2,5 mln dolarów. Wcześniej wpisy na Twitterze sprzedali już m.in. Elon Musk czy Mark Cuban. Teraz Marcin Pióro wystawił na licytację swojego tweeta. Chodzi o pierwszy wpis prezesa Conotoxia Holding, na temat usunięcia profili marek Cinkciarz.pl i Conotoxia z Facebooka.

Zwycięzca licytacji otrzyma certyfikat podpisany cyfrowo i zweryfikowany przez Marcina Pióro oraz metadane z oryginalnego tweeta. Dane będą zawierać informacje o czasie opublikowania wpisu i jego treść.

Tweet Marcina Pióro został wystawiony na sprzedaż na platformie Valuables – rynku wpisów na Twitterze, który został uruchomiony kilka miesięcy temu. Jest to inicjatywa, pozwalająca użytkownikom na emisję, kupowanie i sprzedawanie swoich tweetów w formie niewymiennych tokenów (NFT). NFT to właśnie cyfrowo podpisany i zweryfikowany wpis na Twitterze. Można go wyemitować tylko jeden raz, ale może być sprzedawany i odkupowany wielokrotnie.

Zakup tweetów jest przez obserwatorów porównywany do tradycyjnego zbierania autografów czy pamiątek. Tego typu treści cyfrowe mogą być inwestycją finansową. NFT wykorzystują blockchain – tę samą technologię zdecentralizowanej bazy danych, na której opierają się bitcoiny i inne kryptowaluty.