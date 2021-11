Prezes Credit Agricole: Ekologia musi być rentowna

Zmienność w segmencie agro

- Podstawowym problemem w sektorze rolno-spożywczym jest wielość zmiennych. W całej kolekcji czynników zmiennych możemy wymienić np. pogodę, zarazy dotyczące upraw czy hodowli. Mamy elementy związane z przestawianiem się na nowe technologie - mówił Piotr Kwiatkowski. - Pojawiają się nowe trendy i przedsiębiorcy muszą rozpoznać co jest trwałym trendem a co chwilową modą. Tymczasem pewne decyzje strategiczne mogą okazać się błędne jeśli źle się rozpozna trendy – dodał.

Kolejnym elementem jest czynnik proekologiczności, opinii konsumentów, które na koniec są decydujące oraz cykliczność – choćby w segmencie mleka. Elementem wpływającym na sektor rolno-spożywczy jest też globalizacja. - Kiedyś nie miało to tak dużego znaczenia jak dziś – dzisiaj pewne zjawiska, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych. Chinach, Kanadzie, przekładają się na rynki lokalne i tych czynników nie da się pominąć – mówił prezes Credit Agricole.

Trendy, cykle, mody

Jego zdaniem, przedsiębiorstwa powinny przede wszystkim rozpoznać, co jest procesem cyklicznym, co jest procesem powtarzalnym, co jest przypadkiem, a co trendem. Dopiero po rozpoznaniu, co jest trendem, możemy podejmować odpowiednie decyzje.

W przypadku samych trendów, potrzebna jest z kolei identyfikacja, jak silny jest trend, czy jest lokalny, czy ogólnoświatowy. Ważny jest też umiejętność oceny dynamiki tego trendu, czy to chwilowa moda, czy tez trend długofalowy. - Bardzo często w rolnictwie, ze względu na odbiorcę końcowego, mamy do czynienia w trendami długofalowymi, wielopokoleniowymi. Widać to na przykładzie aspektów ekologicznych, gdzie młodzi ludzie mają swoje oczekiwania co do żywności ekologicznej. Z drugiej strony, niektóre informacje co do oczekiwań konsumentów mają bardziej charakter medialny, są nagłaśniane, w praktyce nie zawsze te zjawiska są widoczne. Np. dużo się mówi o żywności ekologicznej, tymczasem wydatki Polaków na żywność ekologiczną to ok. 0,6 proc. wydatków ogółem. Ten wskaźnik dochodzi do 10 proc. w najbardziej rozwiniętych państwach świata – tłumaczył prezes Credit Agricole.

Kolejna kwestia to tzw. Zielony Ład. - Nie da się tego nie zauważyć i iść pod prąd. Możemy się buntować, że niektóre z regulacji przygotowanych przez UE są nieprzyjazne dla biznesu, ale na koniec i tak konsument zdefiniuje swoje oczekiwania – mówił.