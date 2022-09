Prezes E.Leclerc: Szalone podwyżki cen energii zmusiły nas do weryfikacji planu działania

- Na giełdzie energii elektrycznej cena dochodzi do 1700 zł za MWh, co stanowi szalony wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Detaliści muszą się zastanowić co w takim przypadku zrobić, przeanalizować wszystkie procesy, zastanowić się jak oszczędzać prąd i gaz. Opracowaliśmy plan działania już na początku roku, ale wobec tych podwyżek musieliśmy go zweryfikować. Poza inflacją musimy patrzeć na nasze koszty operacyjne i je ograniczać. Energia stanowi ich dużą część. Oświetlenie, urządzenia chłodnicze, klimatyzacja, piece w sklepach - te urządzenia pobierają dużo energii. Tym parametrom trzeba się bardzo dokładnie przyglądać - mówi nam Jean-Philippe Magre, prezes zarządu E.Leclerc.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska przygotowała pakiet regulacji, które mają być odpowiedzią na notowane ostatnio drastyczne wzrosty cen energii elektrycznej. Najważniejszy pomysł Brukseli to wprowadzenie maksymalnej ceny za energię.

Na rosnące ceny energii skarży się 72 proc. przedsiębiorstw

Z badań PIE i BGK przeprowadzonych 1 września b.r. wynika, że wysokie ceny energii są barierą silnie lub bardzo silnie utrudniającą działalność dla 75 proc. przedsiębiorstw.

- W przypadku firm handlowych na rosnące ceny energii skarży się obecnie 72 proc. przedsiębiorstw, to o 7 pkt. proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, mierzoną liczbą zatrudnionych tam pracowników, widzimy, że wśród dużych firm aż 84 proc. ma duży problem z rosnącymi cenami energii, wśród średnich i małych firm – 74 proc., a w mikroprzedsiębiorstwach 69 proc. - wskazywali niedawno eksperci PIE.