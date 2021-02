Prezes Grupy Żywiec: Wchodzimy w 2021 rok z realistycznym optymizmem

Grupa Żywiec zanotowała ponad 5-procentowy wzrost przychodów w 2020 roku , jednak tak dla niej jak i dla całej branży piwnej był to rok bezprecedensowy.

W 2020 roku mimo wzrostu sprzedaży i przychodów oraz wdrożonych działań oszczędnościowych, negatywne trendy rynkowe, wzrost kosztów produkcji i logistyki oraz zmiany kursów walut wpłynęły negatywnie na wynik Grupy. Skonsolidowany zysk operacyjny obejmuje jednorazowy pozytywny wpływ sprzedaży środków trwałych zlokalizowanych w Braniewie.

- Dzięki świetnej pracy naszych zespołów, szybko dostosowaliśmy plany operacyjne i marketingowe do nowej sytuacji, co pozwoliło nam zwiększyć sprzedaż i przyspieszyć wzrost segmentu premium na czele z markami Heineken i Desperados. To zaowocowało wzrostem przychodów. W tym samym czasie negatywne zmiany na rynku także nabrały tempa wraz z przeniesieniem przez konsumentów zakupów do mniej rentownych kanałów sprzedaży i wzrostem opakowań jednorazowych. W efekcie koszty produkcji, logistyki i sprzedaży wzrosły aż o 13%. Doświadczyliśmy również negatywnego wpływu osłabienia złotówki na zysk netto – mówi Francois-Xavier Mahot, Prezes Zarządu Grupy Żywiec.

- Utrzymując najlepsze możliwe wyniki w obecnych warunkach, zainicjowaliśmy jednocześnie program transformacji, w celu wzmocnienia pozycji firmy wobec rosnących wyzwań rynkowych. Zdecydowaliśmy się uprościć nasz biznes, aby obniżyć koszty, poprawić rentowność i umożliwić finansowanie dalszego rozwoju. Skoncentrowaliśmy zasoby na kluczowych obszarach, zbywając aktywa niestrategiczne. Wchodzimy w 2021 rok z realistycznym optymizmem, będąc lepiej przygotowani z nową strategią do rozwoju we wciąż niestabilnym otoczeniu – dodaje.

W 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 5,1% i wyniosły 3 753 milionów złotych w porównaniu do 3 570 milionów złotych w 2019 roku.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 5,5% i wyniósł 343 miliony złotych w porównaniu do 325 milionów złotych w 2019 roku.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Żywiec osiągnęła 233 miliony złotych zysku netto, co oznacza spadek o 0,6% w porównaniu do 234 milionów złotych w 2019 roku.

W raporcie rocznym czytamy, że Grupa skupiła się na realizacji strategii, jednocześnie nawigując przez kryzys COVID mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i wsparcie partnerów jako absolutny priorytet. Firma szybko dostosowała się do nowych sposobów pracy i warunków rynkowych, utrzymując niezakłóconą działalność biznesową.

