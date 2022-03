Prezes izby gospodarczej: Od terrorystów się nic nie kupuje. Ich kody kresowe zaczynają się od 460

Sami możemy nałożyć sankcję na Rosję i Białoruś

- Trwająca od tygodnia rosyjska agresja na Ukrainę to czas, który zmienia sytuację geopolityczną i społeczną, ale to także czas, który powoduje, że zmienia się na naszych oczach światowa gospodarka. Wielka Rosja, będąca gospodarczym mocarstwem chwieje się w posadach, a na ekonomiczne cierpienie skazują ją zjednoczone jak nigdy wcześniej Państwa europejskie. – Jestem bardzo podbudowana tym, że świat niemal jednogłośnie potępił zachowanie Rosji. W tym przypadku sankcje gospodarcze są koniecznością. Powinny być długie, bezwarunkowe i doprowadzające do tego, że agresor wreszcie zorientuje się, że w zjednoczonym społeczeństwie jest siła, a głos ludu to głos silniejszy niż głos cara. Namawiam wszystkich przedsiębiorców i konsumentów do bojkotu rosyjskich towarów i usług – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej.

„Z terrorystami się nie handluje, od terrorystów się nic nie kupuje”

Światowe potęgi raz po raz wypowiadają współpracę rosyjskiemu agresorowi. Mowa o gigantach paliwowych, bankowych, o wielkich sieciach handlowych czy firmach telekomunikacyjnych. To bardzo silne narzędzie nacisku na rosyjskiego agresora, który postanowił zaburzyć społeczny i gospodarczy spokój w Europie. Jak mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk, każdy z nas może okazać wsparcie Ukrainie poprzez indywidualny bojkot produktów z tamtych krajów.

- Dla agresorów, despotów i tyranów nie ma miejsca we współczesnej cywilizacji. Czeka ich wstyd, izolacja, a ostatecznie obalenie i osądzenie prze międzynarodowym trybunałem. Od takich ludzi nie należy kupować paliwa, produktów spożywczych czy technologii. Takim ludziom nie należy sprzedawać naszych usług i produktów. Wiem, że na Pomorzu Zachodnim firm prowadzących wymianę handlową z Rosją i Białorusią nie ma wiele, ale i tak namawiam i proszę: zawieście taką działalność. Nie ma zgody społecznej na prowadzenie biznesu z tyranami, którzy w imię swoich chorych ambicji przelewają krew ludzi. Przedsiębiorca, który prowadzi biznes z Rosją, dzisiaj okrywa się wstydem. Apelujemy o to, by tego nie robić, póki w tym kraju nie nastąpi demokratyczny przewrót – mówi Hanna Mojsiuk.