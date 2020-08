Prezes Jerónimo Martins o Biedronce: Stworzyliśmy markę naszych marzeń

fot. za jeronimomartins.com

W 2019 r. większość klientów dokonywała zakupów w Biedronce dwa, trzy razy w tygodniu. Dziennie odwiedzają ją 4,1 mln klientów, a w 2019 r. klienci odwiedzili te sklepy 1,31 mld razy.

76% Polaków regularnie kupuje w Biedronce. Dla 51% polskich konsumentów Biedronka jest głównym sklepem spożywczym. Sieć rocznie sprzedaje m.in. prawie 500 mln litrów mleka, 300 mln bochenków chleba i prawie 90 mln kg jabłek.

- Biedronka weszła w 2020 r. z 70 tys. pracowników, ponad 3 tys. sklepów w całej Polsce i blisko tysiącem polskich partnerów handlowych. Przez ostatnich 25 lat bardzo ciężko pracowaliśmy na sukces i dziś z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że stworzyliśmy markę naszych marzeń – codziennie z determinacją walczącą o to, by być blisko swoich klientów i cieszyć się ich zaufaniem oraz sympatią Polaków. Za sukcesem Biedronki stoją konkretni ludzie – codziennie pracujący w małych i dużych sklepach, centrach dystrybucyjnych oraz naszych biurach m.in. w Warszawie, Poznaniu i Kostrzynie. To ich codzienna ciężka praca sprawia, że klienci odwiedzający Biedronki w całej Polsce mogą liczyć na wysokiej jakości produkty w dobrych cenach. Wszystkim naszym pracownikom należy się ogromna wdzięczność za ich pracę, zaangażowanie, ambicję oraz atmosferę, którą wspólnie tworzymy w firmie. Obecny kryzys związany z pandemią COVID-19 wystawił każdego na całym świecie na bardzo trudną próbę. Dzięki odwadze i determinacji naszych zespołów nieustannie obsługujemy miliony klientów, którzy na co dzień wybierają sklepy sieci Biedronka.Chciałbym również podkreślić rolę naszych partnerów handlowych. 93% artykułów dostępnych w Biedronce to produkty pochodzące od polskich dostawców. (...) Fakt, że 76% Polaków regularnie kupuje w Biedronce, a połowa polskich rodzin traktuje nas jako główny sklep spożywczy wiele dla nas znaczy, ale jest też ogromną odpowiedzialnością. Dziękując polskim konsumentom za zaufanie, jakim nas obdarzyli, chcę zapewnić, że robimy wszystko, aby nigdy go nie zawieść - pisze w raporcie CSR Pedro Soares dos Santos, prezes zarządu Jerónimo Martins Polska.

51% Polaków deklaruje, że Biedronka jest ich głównym sklepem spożywczym. Kim jest biedronkowy klient A.D. 2019?

Według badań sieci : 71% klientów to kobiety, średni wiek klientów to 43 lata, 26% klientów ma wykształcenie wyższe, w 2019 r. większość klientów dokonywała zakupów w Biedronce dwa, trzy razy w tygodniu.

- Choć w ostatnich latach sklepy Biedronka bardzo się zmieniły, pozostajemy siecią dyskontową, w której efektywność w każdym obszarze działalności jest podstawą naszego modelu biznesowego i warunkiem oferowania niskich cen - podkreśla sieć.