Prezes Jeronimo Martins: Polska to solidna skała

Komentując wyniki finansowe firmy Jeronimo Martins, w tym sieci Biedronka Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins oraz Luis Araujo dyrektor generalny sieci Biedronka w pierwszej kolejności odnieśli się do sytuacji inwazji Rosji w Ukrainie i pomocy, której uchodźcom udzielają Polacy. - Jesteśmy pod wrażeniem polskiej postawy. Dlatego tym bardziej czujemy się zdeterminowani, by chronić polskich konsumentów, polskie rodziny przed skutkami kryzysowej sytuacji w tym rosnącej inflacji. Traktujemy to jako jedno z naszych głównych zobowiązań - wskazali.