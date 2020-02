Prezes JM: Inflacja co do zasady pomaga handlowi, ale zbyt wysoka może stać się jego wrogiem

Pedro Soares dos Santos na konferencji prasowej w Lizbonie powiedział, że jeżeli dynamika inflacji będzie tak wysoka jak obecnie, będzie to powód do zmartwienia. - Co do zasady umiarkowana inflacja pomaga handlowi, ale zbyt wysoka może się też stać jego największym wrogiem - zaznaczył prezes Grupy JM.

Jeżeli dynamika wzrostu inflacji utrzymałaby się dla władz Jeronimo Martins byłby to sygnał do obaw i działania.

Prezes wskazał, że jeżeli ceny rosną klienci zaczynają zmieniać swoje przyzwyczajenia. Obecny wskaźnik inflacji na poziomie 4,9 proc. (w 2019 r.) nie budzi zaniepokojenia, ale jeżeli dynamika wzrostu cen utrzymałaby się to Biedronka będzie reagować, bo zbliża się ona do niebezpiecznego poziomu. Przedstawiciel sieci wskazał jednocześnie, że w jego opinii rząd w Polsce obserwuje sytuację inflacyjną, by reagować w odpowiedni sposób.

Udziały Biedronki w polskim rynku wynoszą obecnie 24 proc.