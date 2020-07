Prezes North Food: Pierwsze skutki pandemii ujawnią się po wakacjach

- Według mnie najlepszą formą pomocy byłoby – wzorem Anglii czy Holandii – uwolnienie handlu w niedziele, nawet tylko na sześć godzin. Drugą kwestią są podatki. W gastronomii należy je na jakiś czas obniżyć. Prawdziwe skutki pandemii ujawnią się po wakacjach, gdy wszystkie programy pomocowe się skończą - tłumaczy Szymon Adamczuk, prezes zarządu North Food Polska, właściciela marek North Fish i John Burg.

Wszystkie 46 lokali już pracuje?

Tak, z tym że dwie restauracje zamknęliśmy. Centra handlowe w których się znajdowały już wcześniej, przed pandemią nie miały najlepszych wyników. Otworzyliśmy też jedną nową w Vivo Lublin. Była gotowa na otwarcie w marcu, ale lockdown zatrzymał jej inaugurację.

Niełatwo jest rozwiązać umowę z galerią handlową. Jaki mechanizm zastosowaliście?

Ten sam, który przyjmuje cała szeroko pojęta branża retailowa – odstąpiliśmy od umowy. Jednak tak naprawdę jest to kwestia dobrej woli oraz wypracowania porozumienia pomiędzy stronami. W jednym przypadku takowe udało nam się zawrzeć. W drugim – jesteśmy w trakcie negocjacji.

Odstąpienie od umowy to jeszcze nieprzećwiczona ścieżka i w wielu przypadkach zapewne skończy się w sądzie?

Liczę się z tym, ponieważ percepcja wynajmującego, z którym rozmawiamy jest inna niż nasza, a prawda pewnie leży gdzieś pośrodku, przy czym płacenie dziś 100 procent czynszu sprzed pandemii nie jest możliwe z oczywistych powodów. Uważam, że dzisiaj kluczową sprawą jest wsparcie najemców w najbliższych miesiącach, ponieważ ten okres będzie najważniejszy w procesie odbudowy biznesu. Jestem z natury optymistą i uważam, że – jeśli nic strasznego się nie wydarzy – to za kilka miesięcy wrócimy do jakiejś normalności. Gdy otwieraliśmy restauracje pierwszego czerwca to spadki obrotów były bardzo duże. Dzisiaj nadal tak jest, ale przynajmniej widać wyraźną poprawę.