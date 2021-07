Prezes PayU: Wzrosty e-commerce nadal będą dwucyfrowe

Nadal obserwujemy wysoki poziom zakupów internetowych - mówi Joanna Pieńkowska-Olczak, prezes PayU. Fot. Shutterstock

Polska nadal jest rynkiem rozwijającym się. To widać po bardzo dynamicznym wzroście, który notujemy. Szacuje się, że rynek e-commerce w poprzednim roku miał wartość między 85 a 100 mld zł. Był to bardzo dynamiczny wzrost. Szacuje się, że te wzrosty nadal będą dwucyfrowe - mówi Joanna Pieńkowska-Olczak, prezes PayU, w rozmowie z WNP.pl.

Rynki szybko rozwijające się, wśród nich Polska, odnotowują bezprecedensowy wzrost wydatków konsumenckich w internecie.

Uroda i kosmetyki, treści cyfrowe, moda i akcesoria oraz edukacja – to kategorie zakupowe, w których upatruje się największego potencjału wzrostu w nadchodzących latach.

Czy wszyscy uczestnicy rynku e-commerce dojrzeli do nowej, lepszej zakupowo sytuacji?

Polska wyróżnia się w tym aspekcie na tle innych krajów regionu. Jednak w porównaniu do krajów Europy Zachodniej nadal mamy, jako klienci, co gonić – wciąż wydajemy 1,5-2 razy mniej niż nasi sąsiedzi.

- Mówi się, że w naszym regionie, w Polsce, jest bardzo duży potencjał w najbliższych latach w kategoriach uroda, moda, treści cyfrowe czy też edukacja, jeśli chodzi o e-commerce. Tu jest bardzo duży potencjał do wejścia i rozwijania swojego biznesu – uważa Pieńkowska-Olczak.

Po lockdownach. Co zmieniło otwarcie sklepów i galerii handlowych?

- Myślę, że ten częściowy powrót do „offline'u” jest nieunikniony, ponieważ to nie są tylko zakupy. To jest nasz styl bycia, życia. To jest też chęć spotkania z przyjaciółmi i znajomymi. Jednak nadal obserwujemy wysoki poziom zakupów internetowych. Nie zauważamy spadków. Dostępne informacje pokazują, że odwiedzalność galerii czy sklepów stacjonarnych jeszcze nie powróciła do poziomu sprzed pandemii - wyjaśnia prezes PayU.

