Prezes Tower Investments: Branża spożywcza przetrwa każdy kryzys

W 2019 roku spółka Tower Invstments osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9,21 mln zł. Za 2018 rok wynosiły one 10,57 mln zł. Spółka zanotowała wzrost wyniku netto, który wyniósł 5,3 mln zł wobec 4,1 mln zł rok wcześniej.

W okresie obrachunkowym 2019 kontynuowany był bezpieczny model działania polegający na koncentrowaniu się na projektach będących przedmiotem umów przedwstępnych sprzedaży lub najmu.

- Konsekwentnie unikaliśmy budowania istotnego banku nieruchomości bez bliżej określonego przeznaczenia. Ponadto zapadające w listopadzie 2019 obligacje serii A, które przed terminem wykupu udało się przedłużyć o 3 lata, wymagały przez znaczną część zeszłego roku utrzymywania odpowiedniego poziomu gotówki w spółce i powstrzymanie się od istotniejszych wydatków. Liczba zrealizowanych projektów w 2019 roku nie odbiegała więc od porównywalnego okresu w roku poprzednim. Otoczenie gospodarcze sprzyjało, stąd spora liczba nowych projektów, które obecnie znajdują się w fazie realizacji. To wszystko jest jednak historią. Dzisiaj mierzymy się z sytuacją absolutnie bezprecedensową. Na naszych oczach znikają osiągnięcia gospodarcze ubiegłych lat. Znika dobrobyt, wysokie zatrudnienie, szeroka konsumpcja. W ujęciu gospodarczym, myślimy o przetrwaniu. Analiza projektów prowadzonych przez Grupę Tower Investments wskazuje na różny poziom zaawansowania. Ich liczba, jakość i rentowność w teorii pozwalają patrzeć ze spokojem na najbliższe miesiące i kwartały. Jednak założenia wynikające z doświadczeń nie mają dzisiaj żadnego znaczenia.Nie wiemy, jak będą działać urzędy w najbliższym czasie, a sukces naszych projektów oparty jest w dużej mierze o dziesiątki decyzji administracyjnych. Czy zostaną one wydane, kiedy i przez kogo, nie wiemy. Jaka będzie kondycja niektórych naszych partnerów np. z branży mieszkaniowej, pozostaje wielką niewiadomą. Rozwijamy głównie projekty dla sieci handlowych z branży spożywczej. To ta część rynku, która przetrwa każdy kryzys. Być może ekspansja sieci zostanie ograniczona lub nawet całkowicie wstrzymana przez jakiś czas. Ale nie mam wątpliwości, że wraz ze stabilizacją rynku, sieci dyskontowe powrócą na ścieżkę rozwoju - napisał w liście do akcjonariuszy Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Tower Investments.