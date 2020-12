Prezes TPR Pan Karp: Połowa Polaków chce kupić na święta karpia żywego

- Co najmniej połowa Polaków chce kupić na święta karpia żywego. Stwierdzenie, że sprzedaż żywych karpi jest marginalna, jest więc tendencyjnym nadużyciem. Polacy doceniają wyjątkową świeżość i smak tradycyjnego karpia i nie potrzebują żadnych zmian w tym zakresie - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Zbigniew Szczepański, prezes zarządu Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp.

Prezes TPR "Pan Karp" przypomina, że żywe ryby są sprzedawane z basenów z natlenioną wodą.

- Dzieje się tak dla zachowania dobrostanu ryb, czyli też kondycji, co łączy się nierozerwalnie z jakością mięsa. Zapewniam, że zarówno gospodarstwa rybackie, jak i handel w okresie przedświątecznym, a część placówek również całorocznie, jest wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia do sprzedaży ryb zarówno żywych (baseny do wody z natlenianiem), jak i świeżych (pojemniki i wytwornice lodu). Mamy XXI wiek i pełne oprzyrządowanie do profesjonalnej hodowli i sprzedaży ryb - mówi.

Szczepański nie ma wątpliwości, że Polacy nie tęsknią do karpia mrożonego, dopóki mają możliwość jedzenia świeżego mięsa karpia.

