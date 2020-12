Prezes UOKiK o karze dla Biedronki: Moją intencją było to, aby realizowała cele prewencyjne

fot. materiały prasowe UOKIK, na zdj. Tomasz Chróstny

Jeżeli chodzi o ustawę o nieuczciwej przewadze kontraktowej, mechanizm kary wskazuje, że maksymalna sankcja może wynieść do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy. Rzeczywiście w tym wypadku (ponad 723 mln zł kary dla sieci Biedronka - red.) moją intencją było to, żeby przekraczała ona kwotę korzyści uzyskanych przez przedsiębiorcę oraz by realizowała cele prewencyjne. Inne sieci muszą wiedzieć o tym, że uczciwie muszą dbać o relację z kontrahentami i że nie ma mowy o jakimkolwiek wykorzystywaniu przewagi, jaką mają nad swoimi dostawcami – wyjaśnił Tomasz Chróstny, prezes UOKIK, podczas audycji „Aktualności dnia”.

- Sieci handlowe mają bardzo duże możliwości działania na polskim rynku. Odpowiedzialność powinna być naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Niedopuszczalne jest wymuszanie dodatkowego wynagrodzenia na dostawcach, w sytuacji kiedy pierwotnie nie było to określone – podkreślił gość Radia Maryja.

- Wysoka kara jest konsekwencją bardzo nieuczciwej praktyki stosowanej przez sieć handlową Biedronka i jej właściciela Jeronimo Martins Polska. Bardzo wnikliwie przebadaliśmy 3 lata działalności i umowy zawierane z dostawcami sieci. Zidentyfikowaliśmy ponad dwustu dostawców sieci Biedronka, którzy w tym czasie musieli wypłacić jej ponad 600 mln zł w formie rabatów, o których nie wiedzieli w chwili zawierania umowy. Zatem Biedronka wymuszała na nich dodatkowe, nieprzewidziane pierwotnie rabaty – poinformował prezes UOKiK.