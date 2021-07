Prezes Wasz Sklep Spar: Chcemy otwierać sklepy praktycznie w każdej lokalizacji

Sklep Spar Mini w Świdniku; fot. materiały prasowe

Do sieci Spar dołączył nowy sklep w formacie Spar Mini w Świdniku. Placówka ma 82 mkw. sali sprzedaży i 2 kasy.

SPAR Mini w Świdniku prowadzony jest przez niezależnych partnerów detalicznych – to ich 5 placówka w sieci SPAR.

“Zauważamy, że od czasu pandemii klienci zwiększyli zakupy w sklepach lokalnych, blisko domu i zaczęli zwracać jeszcze większą uwagę na jakość produktów. To akurat mocne strony sieci SPAR. Dlatego chcemy otwierać działające z sukcesami sklepy praktycznie w każdej lokalizacji. Nie prowadzimy ekspansji wyłącznie w dużych miastach, skupiamy się również na mniejszych miejscowościach, a także na wsiach. Nawet niewielkie miasteczka są w stanie przyjąć nie jeden, lecz np. dwa sklepy SPAR. Jest to możliwe, gdyż SPAR ma nad innymi sieciami handlowymi istotną przewagę – jaką jest możliwość prowadzenia sklepu w wielu formatach, dostosowanych do tego, aby zaspokajać różne potrzeby zakupowe konsumenta.”– podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

Sieć SPAR rozpoczęła nową, ogólnopolską akcją lojalnościową. Klienci sklepów będą mogli za zebrane znaczki odebrać rabat aż do 78% na produkty premium marki vivo od Villeroy&Boch Group.