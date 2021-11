Prezes Wawel: Musimy podnieść ceny by nie być pod kreską

Covid wpłynął na nasze wyniki finansowe, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż jak i rentowność. Ubiegły rok był trudny, po pierwsze z powodu dużej ilości lockdownów, a po drugie z powodu zamkniętych sklepów w niedziele. Jesteśmy firmą, która mocno korzysta z tzw. sprzedaży ważonej, byliśmy obecni z dużą ilością asortymentów w hipermarketach. Spadek frekwencji konsumentów w sklepach z tych dwóch powodów odbił się na naszych wynikach - mówi Dariusz Orłowski, prezes firmy Wawel SA.

- Bieżący rok jest już znacznie lepszy, chociaż w pierwszym półroczu też mieliśmy do czynienia z lockdownem. W tym okresie w naszej branży realizowane były bardzo duże promocje i cena rządziła rynkiem. My staraliśmy się utrzymać nasze ceny, dla nas kluczowa jest jakość naszego portfela produktów. Trudno więc uczestniczyć w tych promocjach - dodaje.

Jego zdaniem, to co się dzieje ze wzrostem cen jest bezprecedensowe i to jest wzrost na każdym poziomie, nie tylko na poziomie mediów. - Można to określić jednym słowem – szaleństwo. Mówię o kilkukrotnym wzroście cen gazu czy energii. To są potężne kwoty w naszych budżetach i jeśli w dłuższym terminie sytuacja się utrzyma, to doprowadzi to do nieciekawych zjawisk makroekonomicznych, znaczącego spadku produkcji lub nawet dłuższego kryzysu - tłumaczy prezes Wawel SA.

- Ceny surowców i opakowań rosną również w tempie kilkudziesięciu procent, a nie kilku jak przywykliśmy do tego w ostatnich latach. To wszystko będzie implikowało podwyżki cen produktów w całej branży słodyczy na poziomie od kilkunastu do nawet 20 procent. Nie ma innego rozwiązania w takiej sytuacji, bo chodzi o to, aby być nad kreską. I to nie dotyczy tylko naszej branży - dodaje.

