Prezes Żabki na EEC Online: W czasie pandemii znacząco poprawiliśmy relacje z franczyzobiorcami

Zadowolenie ze współpracy z siecią Żabka wzrosło,fot.mat. pras.

- Dla branży handlowej już sam brak wzrostu jest problemem, a co dopiero spadek. To wymaga od nas dużej zmiany formuły, w której funkcjonujemy i wiąże się np. ze zmianą asortymentu-mówił Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska, podczas debaty "Nowa gospodarka, nowy świat", która odbyła się 18 maja w ramach EEC Online.

- Od pierwszego dnia pandemii, zabezpieczając franczyzobiorców nie tylko z maseczki czy płyny dezynfekujące ale też w pomoc prawną czy finansową, znacząco poprawiliśmy swoje relacje z franczyzobiorcami. Ostatnio robiliśmy badanie satysfakcji i okazuje się, że ich zadowolenie ze współpracy z siecią Żabka wzrosło. To nas cieszy. Znacząco poprawiliśmy też komunikację z radą franczyzobiorców. Widać, że trudne sytuacje, przez które przechodzimy powodują, ze biznesy stają się mocniejsze - powiedział Tomasz Suchański.

Zdaniem prezesa zarządu Żabki obecna sytuacja wpłynie funkcjonowanie firm. - Około 80 proc. biur w Warszawie jest na home office. To będzie miało bezpośredni wpływ na to, jak porusza się klient i jak funkcjonują organizacje. Przejście do „normalności” będzie miało różny wymiar w różnych organizacjach. Na pewno nie będzie tak, jak przed koronawirusem. To od nas i firm wymaga to elastyczności, ale też nowego spojrzenia na biznes i coraz większej i głębszej transformacji cyfrowej - uważa Tomasz Suchański.