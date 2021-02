Prezes Żabki na EEC Trends: Ekologia to ogromna szansa dla firm handlowych

Do czasu pandemii Polska była rynkiem na którym konsumenci robili zakupy często, odwiedzając dużą ilość sklepów. Teraz cenimy sobie bezpieczeństwo, więc kupujemy rzadziej, odwiedzając mniej sklepów. W tej sytuacji znaczenia nabiera lokalność i e-commerce - mówił Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska w czasie sesji inaugurującej EECTrends 2021.

Udział sprzedaży e-commerce w całej sprzedaży wzrósł z 5,5 do 12 proc. na przestrzeni 2020 roku. W pandemii po raz pierwszy 1,5 mln gospodarstw domowych miało doświadczenie związane z zakupem żywności przez Internet. W Żabce postawiliśmy na e-commerce, uruchamiając usługi click&collect oraz dostaw do klientów, ale także wzmacniając naszą komunikację z klientami za pomocą aplikacji mobilnej, z której korzysta 4 mln klientów.

Z punktu widzenia wielu tysięcy franczyzobiorców pandemia pokazała jaką wartością jest posiadanie stabilnego partnera, który w tak nadzwyczajnej sytuacji jest w stanie pomóc rozwijać biznes. W Żabce byliśmy w stanie przekazać 100 mln zł na rzecz sklepów Żabki, dostarczając bezpłatnie płyny dezynfekujące, maseczki czy też pomoc finansową, dla lokalizacji, które w pandemii straciły klientów np. na skutek wyludnienia się stref biurowych w centrach miast.

Pandemia pokazała też, że na sukces mogą liczyć firmy, które włączą do swojej kultury organizacyjnej elastyczność.

Zielony Ład i działania ekologiczne to ogromna szansa dla firm, które działają w tak konkurencyjnych branżach jak handel. Obecnie kwestia klimatu to nie jest sprawa polityczna czy społeczna ale także czysto biznesowa. Banki, inwestorzy, kapitałodawcy zwracają baczną uwagę, co firmy robią w zakresie zmniejszania swojego wpływu na klimat. Kapitał nie płynie już do firm, które nie mają jasnej drogi dojścia do neutralności energetycznej.

Właścicielem Żabki jest fundusz CVC, który nas aktywizuje do działań proekologicznych. W 2020 roku byliśmy pierwszą firmą, która wprowadziła na polski rynek butelkę rPET, w pełni z materiału z recyklingu, stacje rowerowe, butelkomaty zbierające odpady z rynku, które następnie przerabiane są na granulat. Wprowadziliśmy podpis elektroniczny, co pozwoliło nam zaoszczędzić tony papieru i dużo czasu na biurokracji. Zrezygnowaliśmy z toreb foliowych, z jajek z chowu klatkowego. Stworzyliśmy eko sklep, czyli miejsce neutralne energetycznie, w 50 proc. sklep sam wytwarza energię, w 50 proc. jest zasilany energią wiatrową. Dla nas to trochę za mało. Zmieniliśmy się więc organizacyjnie i stworzyliśmy pion, który podlega bezpośrednio wiceprezesowi odpowiedzialnemu za ESG.

Wiele firm stara się podejmować podobne działania, bo tego wymagają klienci i szerzej społeczeństwo.