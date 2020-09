Prezes Żabki na EEC2020: Kluczem do cyfrowej przyszłości jest edukacja

Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska

Pandemia wymaga od ludzi i od firm elastyczności. W przypadku organizacji, oznacza to szybkie podejmowanie, a w przypadku osób, umiejętność dokonywania zmian związanych z zawodem czy nauką. To, czy wykorzystamy szanse, jakie niesie cyfryzacja, zależy od edukacji. System edukacji musi się zmienić – mówił Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska, podczas panelu Gospodarka ery cyfrowej, jaki odbył się pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Tomasz Suchański przyznał, że pandemia przyspieszyła w firmie Żabka wiele decyzji. Jako przykład podał wdrożenie usług: click&collect oraz home delivery.

- Myślę, że zachowania klientów pozostaną z nami. Ludzie się przyzwyczajają do pewnych rzeczy, zasmakowali pewnych rozwiązań i przy nich pozostają. Idąc w tym kierunku podążamy za klientem, chcemy być bardziej cyfrowi i dawać im rozwiązania, które będą ich satysfakcjonować – mówił Tomasz Suchański.

Jak podkreślił, pandemia wymusza elastyczność, zarównona firmach, jak i na ludziach. - Jeśli chodzi o organizacje, wiąże się to z szybkością podejmowania decyzji, a jeżeli chodzi o osoby, to elastyczność oznacza umiejętność dokonywania zmian, związanych np. ze zmianą zawodu czy nauki. Automatyzacja i cyfryzacja sprawi, że w przyszłości zniknie ponad 75 mln miejsc pracy, ale w to miejsce stworzy ponad 130 mln zupełnie nowych, które jeszcze dziś nie istnieją. To pokazuje skalę problemów i szans. To, czy wykorzystamy te szanse zależy od edukacji - dodał.

Jego zdaniem, system edukacji musi się zmienić. – Jako zarządzający przedsiębiorstwami nie powinniśmy od edukacji uciekać. Powinniśmy ją promować i staramy się to robić współpracując z uniwersytetami, tworząc programy dla studentów – podkreślił prezes Żabka Polska.

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl dyskusji wokół tematów najważniejszych dla przyszłości Europy i rozwoju polskiej gospodarki. Wydarzeniem towarzyszącym są 5. European Tech and Start-up Days.

W dniach 2-4 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, spotkają się przedstawiciele branży rolno-spożywczej i handlu - biznes, politycy i naukowcy. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarne sesje będą transmitowane online.